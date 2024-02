Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da je američka vlada bila veoma jasna u pogledu zabrinutosti o nameri da se zabrani dinar na KiM i šta to znači za ljude koji tamo žive.

Hil je u Vašingtonu, gde je prisustvovao prijemu povodom Dana državnosti Srbije, na pitanje Tanjuga da prokomentariše odluku Prištine da prelazna faza primene uredbe kojom se zabranjuje dinar ne može trajati duže od tri meseca, a da ne povuče uredbu, rekao da ne želi da ulazi u detalje onoga što se trenutno dešava na KiM, ali da mora da dođe do poboljšanja u odnosima Beograda i Prištine, odnosno „da se postigne normalizacija“.

„Nastavićemo da ulažemo napore kroz dijalog da se normalizuju odnosi, a za ostalo ćemo videti“, rekao je Hil.

Na pitanje da li je posle najnovijih poteza Prištine dijalog u mraku, ambasador Hil kaže da ne želi da komentariše dijalog i da to ostavlja izaslaniku EU Miroslavu Lajčaku, ali da veruje da se mnogi problemi, uključujući i dinar moraju rešavati kroz dijalog.

Reagovanje Srba

Srbi sa Kosova i Metohije okupili su se juče na protestu u Kosovskoj Mitrovici sa željom da skrenu pažnju na svoj obespravljen položaj za koji okrivljuju vlasti u Prištini Neposredan povod za ovaj protest je zabrana upotrebe dinara na Kosovu.

Pravnik iz Severne Mitrovice i nekadašnji odbornik u lokalnoj skupštini sa Kosova Marko Jakšić rekao je tim povodom za “Vreme” da se Srbi sa Kosova osećaju kao da ih je Beograd izneverio jer nema ni jedne reakcije koja bi ih uverila da je vlast u Srbiji zabrinuta za njihovu budućnost.

Povodom organizacije protesta kaže da nijedan događaj u vezi sa politikom na Kosovu i Metohiji ne može da prođe bez Srpske liste i da su i ljudi koji su bili na protestu većinom sipmatizeri ove politilke partije.

Objašnjava da je prema svim važećim propisima dinar i dalje važeće platežno sredstvo na Kosovu.

“Ukoliko Kurti uspe to da spreči krijući se iza lažne borbe za vladavinu prava i protiv organizovanog kriminala on će ugroziti egzistenciju najugroženijih grupa naših građana ovde. Ovaj skup danas je čak i previše mirna reakcija građana na ono što trpe poslednje dve godine. Možda bi više skrenule pažnju međunarodne zajednice neke radikalnije metode, kao što je do to do sada bio slučaj”, kaže Jakšić.

Mere centralna banka Kosova

Centralna banka Kosova saopštila je da je u saradnji sa bankama i drugim finansijskim institucijama – počela sa preduzimanjem dodatnih mera, u cilju lakšeg sprovođenja nedavno donete Uredbe.

Mere će se, za lakše prilagođavanje, preduzimati u roku od tri meseca, saopštili su iz te institucije. U 10 mera oni su razjasnili kako će građani lakše moći da otvaraju račune, uključujući i preko mobilnog bankarstva, da konvertuju dinare u evro, i da svoj novac podignu na većem broju bankomata.

Prva mera je uspostavljanje besplatne telefonske linije 0800-222-55, imejla za žalbe, kao i namenskog „Vajber“ broja.

Druga – pojednostavljenje uslova za otvaranje računa u banci – u konkretnim slučajevima u opštinama sa srpskom većinom, a posebno u četiri opštine na Severu i to uz mogućnost da se kompletiraju dokumenta (dokaz o adresi) tek nakon otvaranja i aktiviranja računa.

Zatim, mera bi bila i da Centralna banka ukine takse za plaćanje nebankarskim finansijskim institucijama (sa naglaskom na menjačnice), kako bi se, kako su naveli, podstaklo otvaranje kancelarija u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom, takođe sa naglaskom na četiri opštine na Severu.

Planiraju i da na Severu otvore više bankarskih i nebankarskih institucija: „Dodatne ekspoziture i povećanje pružanja finansijskih usluga u opštinama na Severu“.

Zatim, mera je i da se pruže olakšice bankarskih usluga, kao što je otvaranje računa preko mobilnog bankarstva: „Na mobilni način od strane komercijalnih banaka u svakoj od četiri opštine na Severu. Organizovano u cilju da što bliže bude građanima“.

Mera je i da se postave bankomati, kao i drugi uređaji za elektronsko plaćanje ili finansijske samousluge.

Zatim, da se olakša proces za konvertovanje dinara u evro, što bi isključivo vršile licencirane institucije i menjačnice.

Zatim, plan je i da se olakša pristup finansijskim sredstvima, kroz povećano kreditiranje i druge.

Kao poslednja 10. mera bi bio povoljni kurs za one čija je bankovna kartica izdata van Kosova.

CBK dodaje da su mere predviđene kako bi se finansijska sredstva iz Srbije na Kosovo prenela na najefikasniji način.

Premijer Kosova Aljbin Kurti obratio se pre dva dana na srpskom jeziku i naveo je da je prioritet kosovske vlade da pruži socijalnu pomoć onima kojima je to potrebno, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, kao i da srpski dinar na Kosovu nije zabranjen, te da uredba Centralne banke Kosova ne sprečava Srbiju da finansijski pomaže srpsku zajednicu.