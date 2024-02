Neposredan povod za ovaj protest je zabrana upotrebe dinara na Kosovu.

Pravnik iz Severne Mitrovice i nekadašnji odbornik u lokalnoj skupštini sa Kosova Marko Jakšić kaže za “Vreme” da se Srbi sa Kosova osećaju kao da ih je Beograd izneverio jer nema ni jedne reakcije koja bi ih uverila da je vlast u Srbiji zabrinuta za njihovu budućnost.

Povodom organizacije današnjeg protesta kaže da nijedan događaj u vezi sa politikom na Kosovu i Metohiji ne može da prođe bez Srpske liste i da su i ljudi koji su bili na protestu većinom sipmatizeri ove politilke partije.

“Ali bilo je i opozicionih predstavnika koje sam video u masi. Ono što je sigurno, svima nam je dogorelo do notkiju i ovo je poslednji pokušaj apela na međunarodnu zajednicu da nas zaštiti od Kurtijevog jednostranog postupanja i gašenja svega što predstavlja Srbiju”, kaže Jakšić.

Objašnjava da je prema svim važećim propisima dinar i dalje važeće platežno sredstvo na Kosovu.

“Ukoliko Kurti uspe to da spreči krijući se iza lažne borbe za vladavinu prava i protiv organizovanog kriminala on će ugroziti egzistenciju najugroženijih grupa naših građana ovde. Ovaj skup danas je čak i previše mirna reakcija građana na ono što trpe poslednje dve godine. Možda bi više skrenule pažnju međunarodne zajednice neke radikalnije metode, kao što je do to do sada bio slučaj”, kaže Jakšić.

Skupi ustupci Aleksandra Vučića

Među građanima na Kosovu preovladava utisak da je sve što se dešava realizacija francusko-namačkog plana i Ohridskog sporazuma. U najmanju ruku očekuju zaštitu od Beograda. Ali očekuju makar reciprocitet, ne popuštanja kao sa RKS tablicama.

“Ustupci koje pravi Aleksandar Vučić nas skupo koštaju i sa svakim novim ustupkom sve nas je manje ovde. Ono što bi Beograd mogao da preduzme, a da ne ulazi u direktnu konfrontaciju sa Prištinom, je da ako oni hapse ljude za ratne za zločine, isto to uradi. Ako otežavaju transport robe i usluga nama ovde, trebalo bi da bude otežan izvoz robe u Srbiju. Da Albanci sa Kosova ne mogu tako lako da ulaze i prolaze kroz Srbiju”, kaže Jakšić.

Procenjuje se da je skupu prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi svih starosnih dobi.

Nosili su srpske zastave i transparente „Penziju sam čitav život sticao, ne dam je Kurtiju“, „Ovo je okupacija“, „UN 1244 USA HELP“, „Evropo otvori oči“, „Bez socijalnih primanja, nećemo imati ni za hranu“, ali i „Pravda za Slađana“ i „Nije kriv“.

Skup je počeo himnom Srbije “Bože pravde” koja je puštena sa razglasa.