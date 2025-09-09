Evropski parlament

09.septembar 2025. M.S.

U Evropskoj narodnoj partiji upitno članstvo SNS-a

Članstvo Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji (EPP) biće predmet rasprave u narednim danima unutar ove grupacije, jer narodne partije „nisu slepe” na ono što se događa u Srbiji. Nije više slep ni Evropski parlament, pa će poslanici raspravljati o brutalnim intervencijama policije protiv demonstranata

08.septembar 2025. K. S.

Marta Kos o Vučićevim izjavama: „U Beogradu imamo problem“

„Kad se članovi Evropskog parlamenta nazivaju ološem, to otkriva upitno razumevanje demokratije. Izjave predsednika Vučića i predsednice Skupštine Brnabić protiv EU takođe neće popraviti reputaciju Srbije u Evropi“, izjavila je Marta Kos