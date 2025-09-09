Dok se u Srbiji spekuliše da bi Aleksandar Vučić mogao politički da uzdigne Tomislava Nikolića, neki ruski mediji su ubeđeni u to. Mnogi su i zaboravili dugu i burnu Nikolićevu karijeru

Aleksandar Vučić je na vojnu paradu u Kini poveo i bivšeg predsednika Srpske napredne stranke i Srbije Tomislava Nikolića, koji je od 2017. predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju sa Rusijom i Kinom.

Ova pozicija godinama unazad tumačena je kao utešna nagrada za Nikolića, koji je stvorio SNS i čijom je direktnom zaslugom stranka i došla na vlast jer je pobedio Borisa Tadića u trci za predsednika 2012. godine. Sa ovom pozicijom Tomislav Nikolić je praktično nestao iz političkog života Srbije.

Ipak, ruski list „Komersant” sada piše da bi sastav Vučićeve delegacije u Kini mogao da znači promenu Nikolićeve pozicije.

Pokazivanje kandidata

„Srpski mediji i posmatrači primetili su da je u sastav svoje delegacije srpski lider uključio i bivšeg predsednika zemlje Tomislava Nikolića. U tom kontekstu u Srbiji se ne isključuje da je to moglo da bude pokazivanje kandidata pred operaciju ‘Naslednik’“, piše Komersant.

List još piše da mnogi analitičari smatraju da je poseta imala više ekonomsku nego političku težinu, a da je glavni motiv bio konsolidacija lične moći Vučića, pokazivanje pristalicama da višemesečni protesti nisu uzdrmali njegov međunarodni položaj.

„Vučić je želeo da pokaže biračima da je i dalje lider svetskog ranga“, ocenio je bivši diplomata i politički analitičar Nebojša Vujović, piše ruski medij.

Zajednički izbori

Izvori „Komersanta“ u Beogradu ne isključuju mogućnost da će Vučić istovremeno organizovati i parlamentarne i predsedničke izbore, postavljajući sebi bliskog kandidata za predsednika, dok bi on sam preuzeo premijersku funkciju, koja po ustavu nosi ključna izvršna ovlašćenja.

„Opozicija u Srbiji već duže vreme zahteva vanredne izbore, a pažnju je privukla i Vučićeva iznenadna poseta Nikoliću krajem jula. Podseća se da je Nikolić, nakon jednog predsedničkog mandata, 2017. godine ustupio kandidaturu svom partijskom kolegi Vučiću. Sada, smatraju izvori, mogla bi da usledi rokada u suprotnom smeru“, dodaje se.

Zato ne čudi što je u Srbiji prisustvo Tomislava Nikolića u Pekingu protumačeno kao svojevrsno predstavljanje javnosti uoči moguće operacije „Naslednik“, zaključio je „Komersant”.

Ukoliko se to desi, to će neodoljivo podsećati i na Putinov recept. Naime, Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev su tako pravili rokade na predsedničkim i premijerskim pozicijama, kako bi Putin izbegao mandatska ograničenja.

Pre Putina, to je počeo da praktikuje Milo Đukanović koji se na taj način tri decenije održavao na vlasti.

Šta je Tomislav Nikolić rekao o sebi

Pre nego što je došao na funkciju predsednika Srbije, Nikolić je imao postavljenu biografiju na sajtu SNS-a, o kojoj je „Vreme“ 2012. pisalo.

U njoj je stajalo da je Nikolić po zvanju master ekonomista koji je Tehničku školu, građevinski smer, završio u Kragujevcu, a diplomirao na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.

Zaposlio se 1971. godine u Građevinskom preduzeću „Žegrap“ i radio u Majdanpeku, Priboju, Prijepolju, Trebinju, Beogradu i drugim mestima, sve do 1978.godine, kada se vratio u Kragujevac u firmu „22. decembar“, gde je bio šef Odseka za investicije i održavanje. Bio je i tehnički direktor Komunalnog preduzeća u Kragujevcu.

Rukovođenje „Gradskim grobljima“ u Kragujevcu donelo mu je nadimak “Toma Grobar”.

Politička karijera

Nikolić se partijski prvi put angažovao u Narodnoj radikalnoj stranci gde je brzo izabran za potpredsednika. Na njegovu inicijativu došlo je do ujedinjenja te stranke i mesnih odbora Srpskog četničkog pokreta Vojislava Šešelja i stvaranja nove stranke 23. februara 1991. godine pod nazivom Srpska radikalna stranka, pisalo je u biografiji.

„Tomislav Nikolić je od 1992. godine poslanik u Skupštini Srbije i jedini poslanik koji je biran u svaki saziv od 1992. Zbog političkog delovanja, 1995. je osuđen je na dvomesečnu kaznu zatvora koju je izdržavao u Gnjilanu“, dodaje se 2012. godine.

„U martu 1998. godine izabran je za potpredsednika Vlade Srbije. Podneo je ostavku 14. juna 1999. godine kada je u Skupštini Srbije prihvaćena odluka o dolasku stranih trupa na Kosovo, ali je tadašnji predsednik Srbije Milan Milutinović doneo uredbu po kojoj svi članovi Vlade ostaju na svojim funkcijama, pa je do 14. avgusta 1999.godine bio potpredsednik Vlade.“

Od avgusta 1999. godine obavljao je dužnost potpredsednika Savezne vlade dok je premijer bio Momir Bulatović. U maju 2007. godine izabran je za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, ali je posle pet dana smenjen glasovima onih koji su ga izabrali.

Četiri puta je bio kandidat za predsednika Srbije.

Učestvovao je na predsedničkim izborima 2000. godine i osvojio treće mesto iza Vojislava Koštunice i Slobodana Miloševića.

Na predsedničkim izborima 2003. godine dobio je najviše glasova (47 odsto), ali zbog nedovoljne izlaznosti nije postao predsednik. Na ponovljenim izborima 2004. godine u prvom krugu osvojio je najviše glasova, a u drugom krugu izgubio od Borisa Tadića u odnosu 45-53 odsto.

„Na predsedničkim izborima 2008. godine Nikolić uspeva da osvoji više glasova nego što su radikali ikada osvojili na nekim izborima i zanemarljivom razlikom izgubi od svog protivkandidata (2.304.467 glasova odnosno 50,31 odsto).

Hobi

Nikolić se odmara u rodnom selu Bajčetina, berući lekovite travke i gljive. Kada dođe vreme naročito voli da, okružen prijateljima, podloži kazane za pečenje rakije, u skladu sa srpskim običajima. Svi oni koji su imali priliku da ga čuju kažu da lepo peva.

U mladosti se bavio atletikom.

Porodica

Oženjen je Dragicom, ima sinove Radomira i Branislava, unuke Lenku, Juliju, Dimitrija, Vojina i Janka.