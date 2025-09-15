Novi Sad

14.септембар 2025. S.Ć.

PMF: Policija je u Novom Sadu koristila nedozvoljeni gas

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je utvrdio da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana opasan gas CN, zbog čega traži istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva