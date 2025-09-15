Spoljna obaveštajna služba Rusije saopštila je da ima informacije da Evropska unija sprema „srpski Majdan”. U tom smislu finansira medije „kako bi mobilisala biračko telo”. Uz „Vreme”, pominju se i „FoNet”, „Južne vesti”, „Podrinske”, „Boom93” i drugi mediji

Služba za odnose s medijima spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije izveštava da su, prema informacijama koje je dobila SVR Rusije, trenutni nemiri u Srbiji uz aktivno učešće mladih ljudi u velikoj meri proizvod subverzivnih aktivnosti Evropske unije i njenih država članica, te da EU, uz podršku medija, priprema „srpski Majdan”.

„Cilj evropskog liberalnog mejnstrima je da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede rukovodstvo koje je poslušno i lojalno Briselu”, navodi se u saopštenju.

„Obojena revolucija” nije uspela

Dodaje se da „evroelite uspevaju u mnogo čemu: mladi se radikalizuju, prelazeći sa mirnih protesta na ‘revolucionarne’ metode borbe i nasilja”.

„Međutim, scenario ‘obojene revolucije’ koji je Zapad uspešno testirao u mnogim zemljama ne uspeva u Srbiji. Konačni ciljevi evrobirokratije nisu ostvareni. Razlog za to su snažna patriotska osećanja koja i dalje postoje u lokalnom društvu, ujedinjujući uticaj SPC, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je rezultiralo njenim raspadom”, navodi se dalje.

A evroelita će iskoristiti godišnjicu tragičnih događaja u Novom Sadu 1. novembra, koji su pokrenuli proteste, da „preokrenu“ situaciju u svoju korist.

„Ispiranje mozga” kroz medije

Ruska obaveštajna služba piše da je naglasak na „ispiranju mozga“ srpske omladine i reklamiranju takozvane „svetle evropske budućnosti“.

Posebna uloga daje se navodno nezavisnim medijima. Njihova „nezavisnost“ trebalo bi da bude ojačana „demokratskim“ evropskim novcem, piše u saopštenju.

„Prema dobijenim podacima, sledeći srpski novinski portali dobijaju značajnu finansijsku podršku od nevladinih organizacija povezanih sa Briselom, navodi se u saopštenju: FoNet, RAM mreža, Vreme, Južne vesti, Slobodna reč, Bum93, Podrinske, Frimedija, Inđija, SOinfo, FAR, Storiteler, kao i NVO Link”.

Ruski obaveštajci smatraju da Brisel računa na to da će finansijska podrška medija i nevladinih organizacija „mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i završiti ‘srpski Majdan’ po scenariju koji je više puta odrađen”.

„Međutim, lažna obećanja evropskih zvaničnika o ‘skorom ulasku u cvetajuću evropsku baštu’ su samo mamac. Cena za ovu sve dalju perspektivu moraće da se plati osvajanjima i sećanjem na pretke. Ponosni i ujedinjeni srpski narod nije potreban Evropskoj uniji”, zaključuju ruski obaveštajci.