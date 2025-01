Pred kraj prošle godine na ulicama Beograda, tvrde građani, ređe su na ulicama viđali „Oko sokolovo“, a češće komunalce i radnike „Parking servisa“ kako pišu kazne za nepropisno parkirana vozila, piše RTS. U „Parking servisu“ kažu – promenila su se samo vozila, a pravila su ostala ista. Ipak, već u februaru sprema se poskupljenje.

Na ulicama Beograda su i vozila i kontrolori koji ručno naplaćuju parking i izdaju kazne za parkiranje, kažu u „Parking servisu“.

Dragana Brdar iz „Parking servisa“ naglašava da su u pitanju potpune dezinformacije.

„Apsolutno je neistina da vozila Oka sokolovog nisu bila na ulici i da nisu kontrolisala parkiranje. Na ulicama je isti broj vozila i parking kontrolora kao što je bilo i ranije. Jedina razlika u odnosu na prethodni period jeste to što je Parking servis nabavio nova vozila, u pitanju je vozilo ‘tojota jaris kros’. To je vozilo na hibridni pogon, ekološko vozilo koje, naravno, manje zagađuje životnu sredinu“, navodi Brdar za RTS.

„Komunalna milicija“: Sve teče redovno uobičajenim rutama

Slobodan Todorović, rukovodilac operativnog centra „Komunalne milicije“, kaže da sistem za kontrolu parkiranja video-nadzorom funkcioniše 24 časa dnevno, angažuje oko 50 pripadnika na redovnom praćanju svih dešavanja, obradi podataka i daljem procesuiranju lica odgovornih za prekršaje.

„Tako da, ako je došlo do nekog malog utiska da nismo bili prisutni, to je došlo zbog zamene vozila koja smo ranije koristili i ne koristimo više, tako da sve teče redovno. Uobičajene su rute, to su one mape koje su postavljene na uvid građanima. Mogu se naći na adresi Parking servisa, na internet sajtu grada“, ističe Todorović.

Ekipe komunalne milicije ne vrše samo kontrolu putem sistema za video-nadzor, već se koriste i terenskim radom ekipe koje po prijavama ili uočavanjem problema vrše kontrolu.

Kako su RTS-u rekli u „Parking servisu“ i u „Komunalnoj miliciji“, ova nova vozila iz sistema „Oka sokolovog“ moći će u narednim mesecima da detektuju oštećenja sa saobraćajnim znakovima, ali isto tako i oštećenja na putu.

Poskupljenje od februara

Javno-komunalno preduzeće „Parking servis“ najavilo je da će od 1. februara korigovati cene parkiranja, kao i cene dnevne parking karte.

Parkiranje po zonama u glavnom gradu poskupeće do 23 odsto. Tako će sat u crvenoj zoni biti 80, u žutoj 65, a u zelenoj 55 dinara. Cene povlašćenih parking karata neće se menjati.

