Ričard Grenel, američki izaslanik za specijalne misije naglasio je u čestitki Kosovu povodom 17. godišnjice jednostranog proglašenja nezavisnosti južne srpske pokrajine da bi „osnivača kosovske državnosti, predsednika Hašima Tačija“ trebalo da bude pušten specijalnog suda u Hagu pred kojim je optužen za ratne zločine.

„Svim prijateljima na Kosovu želim radosnu i bezbednu proslavu 17. godišnjice nezavisnosti. Međutim, ta prekretnica je zasenjena teškom nepravdom. Osnivač kosovske državnosti, predsednik Hašim Tači, trebalo bi da slavi danas u Prištini, a ne iza rešetaka u Hagu“, objavio je Grenel na svom nalogu na mreži Iks.

Grenel je ocenio da su evropske zemlje propustile da reše tu nepravdu tokom poslednjih pet godina, dok su, prema njegovim rečima, kosovske institucije bile neaktivne u pogledu pravnih radnji koje bi dovele do okončanja slučaja zbog političkih razloga.

I wish all my friends in #Kosovo a joyous and safe celebration on the 17th anniversary of their independence.

However, this milestone is overshadowed by a grave injustice. The founding father of Kosovo’s statehood, President Hashim Thaçi, should be celebrating today in Pristina…

