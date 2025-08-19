Prošireni rektorski kolegijum Beogradskog univerziteta uputio je otvoreno pismo Zagorki Dolovac u kome traži reakciju tužilaštva zbog svedočenja studenata o brutalnom policijskom nasilju

Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu uputio je otvoreno pismo Vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac zbog svedočenja studenata o policijskom nasilju u zgradi Vlade Srbije 15. avgusta.

Otvoreno pismo Proširenog rektorskog kolegijuma potpisuje rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić.

U pismu se traži da nadležno javno tužilaštvo preduzme „odgovarajuće mere i radnje, koje će uključivati i izdavanje naloga Sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju prikupljanja obaveštenja, utvrđivanja činjenica i obezbeđenja dokaza“.

Rektorski kolegijum naveo je i da su njegovi članovi „veoma neprijatno iznenađeni saopštenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, u kom se demantuju iskazi studenata bez prethodnog utvrđivanja činjeničnog stanja u okviru zakonom utvrđenog postupka“.

„Niko, a posebno policijski službenici, ne treba da bude zaštićen od istrage i odgovornosti“, dodaje se u pismu.

Šta piše u pismu

U nastavku pismo prenosimo u celosti:

„Uvažena gospođo Dolovac,

Obraćam Vam se u ime Proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu, čiji su članovi duboko potreseni svedočenjima studenata o doživljenoj policijskoj brutalnosti u zgradi Vlade Republike Srbije 15. avgusta tekuće godine.

Smatramo da je utvrđivanje istine o događaju koji je uznemirio celokupnu javnost pravna i moralna obaveza koja se ne sme prenebregnuti.

Članovi kolegijuma su veoma neprijatno iznenađeni saopštenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, u kom se demantuju iskazi studenata bez prethodnog utvrđivanja činjeničnog stanja u okviru zakonom utvrđenog postupka. Niko, a posebno policijski službenici, ne treba da bude zaštićen od istrage i odgovornosti.

Tvrdnje koje su naši studenti izneli bude sumnju da su učinjena teška krivična dela od strane ovlašćenih policijskih službenika. Svaka država koja pretenduje da se nazove pravnom je dužna da preduzme zakonom propisane radnje radi provera osnova sumnje da su takva dela učinjena.

Snažno zahtevamo da nadležno javno tužilaštvo preduzme odgovarajuće mere i radnje, koje će uključivati i izdavanje naloga Sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju prikupljanja obaveštenja, utvrđivanja činjenica i obezbeđenja dokaza.

Podsećamo da se navodi studenata i drugih građana o svirepom i nezakonitom postupanju direktno odnose i na visoke policijske funkcionere, što, zajedno sa društvenim kontekstom u kom se događaj odigrao, izaziva strah, nesigurnost i ogorčenje. Zbog svega nevedenog, insistiramo na hitnom i neodložnom postupanju nadležnog tužilaštva.

Poštovana vrhovna javna tužiteljko, u ime akademske zajednice Univerziteta u Beogradu tražimo odgovore, istinu i pravdu i apelujemo na Vašu profesionalnu i ličnu savest, uvereni da ćete postupati u skladu sa zakonom i etičkim principima. Molimo Vas da nas obavestite o preduzetim merama i radnjama“, piše u pismu Proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu.