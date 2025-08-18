Dok se nastavljaju svedočenja studenata o policijskoj brutalnosti komandanta JZO Marka Krička, najavljen je i protest podrške studentinji kojoj je pretio silovanjem. Ostaje samo još pitanje - zašto Tužilaštvo nije pokrenulo istražne radnje

Studenti FPN-a nisu jedini koji su u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici iskusili pesnicu i pretnje Marka Krička.

Nakon što je Nikolina Sinđelić opisala kako joj je komandant JZO lupao glavu o zid, nazivao je kurvom i pretio silovanjem, i student fizike Dušan Cvetković ispričao je da mu je jedan od policajaca jedinice Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata zapretio da će ga „upucati u glavu“, a Kričak mu je lupao šamare.

I on je bio u grupi studenata koji su dovedeni u garažu Vlade Srbije, ali je priveden nešto kasnije.

Dok su dve stranke rekle da će podneti krivične prijave protiv Krička, a u utorak, 19. avgusta se priprema protest za zahtevom za njegovu smenu, čeka se još „samo“ – bilo kakva reakcija nadležnog tužilaštva, koje bi nakon svedočenja više svedoka trebalo po službenoj dužnosti da pokrene istražne radnje o celokupnom događaju.

Novo svedočenje

Student fizike je ispričao za N1 da je bio na Slaviji u četvrtak uveče, posle intervencije policije, kad su se kordoni razišli.

„Stajao sam sa mlađim bratom i njegovim drugom, pričali smo, najednom su dojurila kola sa rotacijom, iza njih nemarkirana policijska kola“, rekao je Cvetković za N1. „Moj brat i njegov drug su bili pametniji, pobegli su, ja sam bio mlad i glup i mislio sam da mi neće ništa, jer ne radim ništa, stojim mirno i gledam u telefon.“

Pokazao je povrede na licu i rekao kako ga je jedan policajac pitao „je l’ ćeš ti da rušiš državu?“, a drugi je jedva je suzdržavao svoj bes.

„Izjavio je ‘upucaću te u glavu’ i tu sam se već malo uplašio“, dodao je. „Kad smo išli ka toj garaži, podrumu, stali smo pored lica koje ću posle prepoznati kao Krička. Čovek paradira značku oko sebe, ne znajući ko je on, na njega sam apelovao pogledajte šta vam rade kolege, vi imate značku, molim vas gde me vode.“

Kričak mu je prišao, pitao ga šta radi na protestu, a kada je student odgovorio da je to njegovo građansko pravo, odgovor mu se nije dopao.

„Lupio mi je šamar, on i još jedan bez značke su me vukli iza ćoška i sve vreme mi lupali šamare prilično jako“, navodi on.

Nakon što su otišli, apelovali su, dodaje, na policajce koji su ostali.

„Kada je Nikolina pričala tom čoveku da su joj pretili silovanjem, nazivali je kurvom, pretili drugim grotesknim delima, taj čovek se smeškao i kolutao očima. Apelovala je i ženi sa značkom, i ona se smeškala, pričao sam sa tom ženom, ona je ‘rekla ma sigurno ste ih provocirali’, rekao sam da sam stajao mirno, ona je odgovorila – ‘e, pa…’“, priča on.

Kazna od dve do deset godina

Pravni tim Narodnog pokreta Srbije, čiji je Nikolina Sinđelić članica, podneće krivičnu prijavu protiv Krička i istovremeno apeluje da Tužilaštvo, koje je čuvar reda i poretka u državi, hitno postupi po prijavi i da taj slučaj ne završi u arhivi, kao mnogi pre njega. Pripremili su i dopis sa svedočenjima privedenih studenata i građana koji su doživeli torturu i brutalnost od JZO i drugih formacija policije i da će ga uputiti predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji.

I stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je da će podneti krivičnu prijavu protiv komandanta JZO Marka Krička, zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje i polnog uznemiravanja. SRCE u saopštenju navodi, prema dostupnim video snimcima i svedočenjima, da je Kričak 14. avgusta, zajedno sa svojim podređenima, „fizički napadao i premlaćivao učesnike protesta, koristeći i teleskopske palice“.

Član 137 st. 3 Krivičnog zakonika, kako dodaje SRCE, jasno propisuje da će se službeno lice koje zlostavlja drugog ili ga ponižava kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Opozicioni Pokret slobodnih građana je u petak pozvao Zaštitnika građana da hitno pokrene postupak povodom navoda o „brutalnom prebijanju, mučenju i pretnjama koje je policija uputila studentkinji Nikolini Sinđelić“, tokom protesta u četvrtak u Beogradu.

Protest

Zbor Cerak pozvao je građane na protest u utorak, 19. avgusta od 12.30 časova na Mostarskoj petlji pod nazivom „Sve smo mi Nikolina“. Okupljanje je u parku kod Mostarske petlje, a ide se do sedišta JZO u Sarajevskoj ulici.

„Çilj je jasan – smena Marka Krička sa pozicije komandata JZO, kao i njegovo hitno procesuiranje i sankcionisanje“, kažu iz Ženske solidarnosti.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ženska solidarnost (@zenska.solidarnost)

