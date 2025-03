Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić poručio je da u subotu tokom studentskog protesta treba da se izbegnu sukobi, umesto da se najavljuju i podstrekavaju, uz konstataciju: „Sve treba da protekne gandijevski i onako kako su studenti zamislili“.

Đokić je rekao da studenti uživaju apsolutnu podršku Univerziteta i čitave akademske zajednice.

„Ima još nekoliko nedelja da se postigne dogovor o realizaciji nastave do kraja akademske godine, ali je uslov da se prekinu blokade i ispune studentski zahtevi. To ne zavisi od studeneta, nego od onih koji treba da ispune zahteve, zbog čega bih apelovao da se to učini“, poručio je Đokić.

Povodom zahteva grupe iz Pionirskog parka „studenata koji žele da uče“ da se nastava obnovi od ponedeljka, Đokić je izjavio da sve zavisi od kraja blokade.

„Nastave ne može biti dok su blokade u toku“, konstatovao je Đokić.

„Imamo pravo da sa nekim medijima ne komuniciramo“

U institutu za Filozofiju i društvene nauke, gde se Đokić obraćao medijima, bilo je i napetosti, pošto je prvobitna namera bila da budu prisutni samo mediji koji, kako je navedeno, objektivno izveštavaju o aktuelnoj situaciji.

Uprkos tome, pojavili su se brojni izveštači medija koji nisu bili pozvani.

Oni su negodovali i od Đokića zahtevali odgovor na pitanje „zašto ćuti“.

„Postoje mediji koji objektivno izveštavaju. Drugi mediji to rade na drugačiji način i sa njima nismo želeli da ulazimo u bilo kakvu diskusiju i odgovaramo na njihova pitanja. Imamo pravo da sa nekim medijima ne komuniciramo, ako su prema nama agresivni, objavljuju laži o članovima akademske zajednice, studentima, profesorima. To je naš odgovor na njihovu agresiju“, poručio je Đokić.

On je izjavio da je namera da se u saopštenju Rektorskog kolegijuma ukaže na odgovornost nadležnih institucija, političkih aktera i medija za bezbednost svih učesnika skupa u subotu u Beogradu, na koji pozivaju studenti.

„Nepokolebljiva volja studenata u borbi da se njihovi zahtevi ispune, elan i strast u pobuđivanju i širenju najvrednijih emocija na putu ka najvećim univerzitetskim centrima Srbije, od Novog Sada, Kragujevca, Novog Pazara do Niša i Beograda, potvrdila je njihovu snagu i sposobnost da u kolegijalnoj saradnji između univerziteta, bez ikakvih incidenata, primereno povodu, dostojanstveno organizuju javna okupljanja velikog broja građana, kako u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, nadamo se i u Beogradu“, rekao je Đokić.

„Pored empatije i solidarnosti ističemo strogo poštovanje nadležnosti“

On je naveo da je želja da se miroljubivim putem uspostavi vladavina prava u Srbiji, uz zalaganje za društvene vrednosti kakve su demonstrirane tokom 100 dana blokade i postale su vodilja za akademsku zajednicu i veliki broj građana.

„Pored empatije i solidarnosti koje su studenti pokazali, ističemo strogo poštovanje nadležnosti, uvažavanje kompetencija, kolegijalnost, kreativnost, elan i oprez sa kojim studenti pripremaju aktivnosti najavljene kao poziv građanima za okupljanje u Beogradu u subotu“, izjavio je Đokić.

Prema njegovim rečima, veliki broj nastavnika, saradnika i istraživača savesno i odgovorno uzimaju učešće u obezbeđivanju predstojećih aktivnosti studenata.

„Značajan broj kolega uzeće na sebe ulogu redara na javnim skupovima i dežurstava na fakultetima, kako bi se i na taj način studentima lično pružila odgovarajuća pomoć. Nade i očekivanja od takvog skupa su velike. Bezbednost masovnog javnog okupljanja je preduslov uspeha“, naveo je Đokić.

„Povodom organizovanja tog skupa, kao predstavnici univerziteta, osećamo odgovornost prema studentima, članovima akademske zajednice, Beogradu, sugrađanima, našim kolegama i gostima iz cele Srbije. I zato zahtevamo od organa vlasti, medijskih kuća i svih političkih aktera da spreče svaku moguću konfrontaciju“, rekao je Đokić novinarima.

