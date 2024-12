Izveštaj organizacije Amnesti internešnal o špijunaži srpskih aktivista, novinara i političara izazvao je burne reakcije. Opozicija ovaj čin vidi kao zloupotrebu institucija i traži ostavku direktora BIA. Za to vreme, MUP i BIA tvrde da je sve to po zakonu

Političare, novinare i aktiviste u Srbiji, kako pokazuje izveštaj međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešnal, vlast prisluškuje preko telefona i IP adresa, a uz pomoć, kako je navedeno, policije i Bezbednosno-informativne agencije.

Stavljanje telefona na režim rada u avionu i spekulacije da „neko sve sluša”, nisu bili nepotrebna paranoja.

Srpske službe su navodno instalirale špijunski softver u telefone barem 13 novinara i aktivista, tvrde Amnesti internešnal i BIRN.

U dva slučaja softver, koji potiče od izraelske kompanije Selebrit (Cellebrite), korišćen je da se telefonu „otključaju“ pre nego što su zaraženi špijunskim virusom, navodi se u izveštaju.

Prema Amnestiju, srpski špijunski softver nazvan NoviSpy je pravio skrinšotove (snimke ekrana) telefona, kopirao kontakte i ubacivao ih na server pod kontrolom vlasti.

PSG traži ostavku Orlića

Pokret slobodnih građana(PSG) u svom saopštenju naveo je da se radi o potpuno nezakonitoj zloupotrebi tehnlolgija, a zatražio je i ostavku direktora BIA Vladimira Orlića.

„Pokret slobodnih građana (PSG) zahteva hitnu ostavku direktora BIA Vladimira Orlića i suspenziju svih uključenih u nezakonitu zloupotrebu digitalnih tehnologija, upotrebljenih za praćenje građana koji su privođeni na protestima u Srbiji“, saopšteno je danas.

PSG navodi da su „skandalozne informacije koje je otkrio Amnesti internešenel, da su program za praćenje „Cellebrite“ koji je doniralo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a koji je trebalo da se koristi u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i program „NoviSpy“ – pronađeni na telefonima Ivana Bjelića, Nikole Ristića, Slaviše Milanova i drugih aktivista“.

„Pozivamo i donatora, Vladu Norveške, da insistira da ovaj slučaj bude razrešen, a svi koji su zloupotrebili poverenje osuđeni“, naveo je PSG u saopštenju.

„Zloupotreba institucija i civilizacijski poraz”

Portparol pokreta Kreni-Promeni Nikola Stanković ocenio je za N1 , povodom navoda o prisluškivanju aktivista od strane polcije i Bezbednosno informativne agencije (BIA) da se radi o zloupotrebi institucija.

Taj pokret je. kako je preneo, pozvao na hitnu istragu i uspostavljanje mehanizama koji će , kako je naveo, „sprečiti da institucije budu zloupotrebljene u svrhe kontrole i pritiska nad građanima“.

Kako je danas saopštio BIRN, u proteklih godinu dana, NoviSpy softver je instaliran na četiri telefona aktivista, dok su zabeleženi tragovi neuspešnih pokušaja na još desetak uređaja.

U reakciji na izveštaj BIRN-a, Stanković je izjavio je da je reč o „civilizacijskom porazu“ i direktnom priznanju neuspeha države da izgradi poverenje sa svojim građanima, preneo je taj pokret.

Brana demokratskoj javnosti

Srbija se našla u digitalnom zatvoru, jer „ima autokratsku vlast koja ne dozvoljava da se uspostavi bilo kakva demokratska javnost“, ocenjuje za DW navode iz ovog izveštaja Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI).

„Mi smo sada svedoci da je država potčinjena jednoj političkoj partiji, a mehanizam za to je gajenje kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Cilj toga jeste da novinari i civilni sektor odustanu od onoga što rade. Ali, tu bi trebalo skrenuti pažnju da, pored BIA, to radi i Narodna banka Srbije, koja od poslovnih banaka uzima podatke o finansijskim transakcijama novinara i nevladinih organizacija i to dostavlja određenim ljudima u vlasti“, ističe Gavrilović.

Demokratija u senci interesa

Činjenica da je Norveška donator softvera koji se upotrebljava u nedemokratske svrhe otvorila je i pitanje odnosa demokratskih zemalja prema srpskom režimu ili – zašto demokratske zemlje žmure na očita kršenja ljudskih prava u Srbiji?

Evropa se u poslednjih desetak godina promenila, smatra Nedim Sejdinović, i „sada su nekako postali mnogo značajniji neki lukrativni interesi, a neke vrednosti koje ona zastupa otišle su u drugi plan. Sve se to reflektuje i na Srbiju, i nekako su demokratija, ljudska prava i slobodni izbori postali manje bitni“.

Zaista bi trebalo biti dovoljno neinformisan pa jednoj autokratiji dati takav instrument, kaže Zoran Gavrilović.

„Mislim da ljudi iz pojedinih ambasada žmure na situaciju u Srbiji i da ovde završavaju neke projekte svojih razvojnih agencija, a za to vreme uništavaju seme demokratije u Srbiji“, zaključuje Gavrilović.

Špijunaža- naučna fantastika

Ministar policije Ivica Dačić je, upitan da izveštaj prokomentariše, odgovorio poprilično nonšalantno i objasnio da u vreme modernih tehnologija, većina ljudi „ni ne zna o čemu se ovde radi”.

Priču o špijunaži okarakterisao je kao još jedan pritisak na Srbiju, te da ovakve optužbe mogu biti usmerene protiv policije bilo koje zemlje u svetu.

“U pitanju su forenzički alati koji služe isključivo za to. Oni ovde hoće da kažu da, dok se to radi, u telefon se stavi drugi program koji bi omogućio da se te osobe prate. To već spada u domen naučne fantastike, odnosno nečega što se može okarakterisati kao napad na bezbednosnu praksu koja postoji u našoj zemlji, za koju još niko nikad nije tvrdio da je baš toliko tehnološki napredna “, rekao je Dačić.

MUP i BIA: Sve radimo po zakonu

Malo nakon što je istraživanje objavljeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo saopštenje u kome negira tvrdnje iz izveštaja.

„U vezi sa izveštajem Amnesty International koji se odnosi na korišćenje forenzičkog alata, Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da se u okviru Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku, Uprave za tehniku, MUP Republike Srbije forenzički alat koristi isključivo u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku Republike Srbije”, saopštili su.

„Trivijalni sadržaj „izveštaja“ Amnesti internešenela ukazuje na svrhu te organizacije, koja se ogleda u radu za interese pojedinih agencija i grupa za pritisak“, saopštila je Bezbednosno-informativna agencija (BIA.)

U saopštenju, objavljenom na sajtu BIA, navodi se da ta agencija „radi isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije“.

„Stoga nismo u stanju čak ni da komentarišemo besmislene navode iz njihovog teksta, kao što i inače ne komentarišemo slične sadržaje “navela je BIA na sajtu.

Izvor:Deutsche welle na srpskom