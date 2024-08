Portal Vreme.com objavio je 4. avgusta izjavu režisera Gorana Markovića u kojoj je izneo netačne i paušalne navode koji se odnose na Projekat „Jadar“. Tendencioznim navodima režiser Marković izjavljuje: „Samo ako ne budemo prekriveni bušotinama, koje uz pomoć hemikalija vade utrobu zemlje i pejzaže plodne i šumovite Srbije pretvaraju u pustinju, mi imamo budućnost. Ako ljudi sada popuste pred beskrupuloznim interesima kapitala i ovdašnjom korumpiranom vlašću – gotovi smo…”

Naučna istraživanja pokazuju da se Projekat „Jadar“ može bezbedno realizovati uz poštovanje najviših domaćih i međunarodnih standarda zaštite životne sredine.

Nacrti studija za procenu uticaja na životnu sredinu za Projekat „Jadar“ koje je sprovelo više od 100 domaćih i međunarodnih nezavisnih stručnjaka, uključujući 40 univerzitetskih profesora sa više od deset fakulteta, detaljno analiziraju početno stanje životne sredine i procenjuju tehnička rešenja i njihov uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Na osnovu toga, u studijama su navedeni svi poznati potencijalni rizici i predložena su odgovarajuća rešenja za ublažavanje uticaja, čime je pokazano da se projekat može odgovorno i bezbedno realizovati.

Metoda podzmenog rudarenja litijuma nije niti nova, niti neproverena i ne razlikuje se umnogome od metoda podzemnog rudarenja drugih minerala u kojima kompanija Rio Tinto ima dugogodišnje iskustvo.

Tehnologija prerade koncentrata jadarita razvijena je i temeljno testirana u Razvojno-tehničkom centru kompanije Rio Tinto u Melburnu u Australiji.

Projekat Jadar neće ispuštati sumpornu kislinu niti u vazduh, niti u zemljište, niti u vodu. Tokom procesa prerade rude predviđenim Projektom Jadar, sumporna kiselina se koristi u postupku rastvaranja rude kako bi se dobila tečnost bogata litijumom i borom. Proces se odvija u zatvorenim rezervoarima u kojima se ruda rastvara uz dodatak koncentrovane sumporne kiseline i vode. Važno je napomenuti da se ovaj proces odvija na niskoj temperaturi (90 °C) daleko ispod tačke ključanja sumporne kiseline.

Pre otvaranja rudnika, Projekat „Jadar“ mora proći celokupan proces predviđen zakonima Republike Srbije, koji uključuje i inkluzivnu javnu raspravu, što potvrđuje da on može i mora biti realizovan jedino uz apsolutno poštovanje zakona Republike Srbije i najviših standarda Evropske unije.

„Jadar“ bi bio podzeman rudnik što znači da će sve poljoprivredne površine iznad rudnog tela biti i dalje dostupne za obradu. Zahvaljujući sistemu za kontrolu industrijskih gasova, kao i merama za suzbijanje prašine, zaštitu vode i zemljišta, naučno je utvrđeno da će poljoprivreda u okolini kompleksa moći da se nastavi.

Projekat „Jadar“ neće uticati na vodosnabdevanje lokalnog stanovništva ni na koji način. Važna karakteristika Projekta „Jadar“ je to što će se podzemna eksploatacija obavljati na dubini od okvirno 370 do 650 metara – u prostoru koji je hidrogeološki izolovan vodonepropusnim slojevima od izvora vode koje zahvataju lokalni kopani bunari. Višegodišnja istraživanja i prikupljeni podaci pokazuju da duboke podzemne vode i plitke aluvijalne izdani imaju hidrogeološku izolovanost. Sve otpadne vode iz rudnika bile bi prečišćavane proverenim tehnikama do nivoa kvaliteta vode u reci Jadar.

Protiv projekta „Jadar“ vodi se intenzivna kampanja širenja dezinformacija, u kojoj se zlonamerno plasiraju lažne vesti i neosnovane tvrdnje da će Projekat imati destruktivne, negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Takve neodgovorne i kontinuirane optužbe bez ikakvih dokaza plasirane su sa ciljem da se javnost dovede u zabludu i izazove neopravdana zabrinutost građana. Naučne činjenice, koje su potvrdili nezavisni stručnjaci i koje su predstavljene u studijama o proceni uticaja na životnu sredinu u potpunosti opovrgavaju te lažne tvrdnje.

Kompanija Rio Tinto podržava stručnu debatu zasnovanu na naučno utvrđenim činjenicama. Širenje netačnih informacija i neosnovanih optužbi shvatamo ozbiljno i koristićemo sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili reputaciju kompanije.