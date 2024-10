Služba glavnog urbaniste grada Beograda i Urbanistički zavod Beograda raspisali su urbanističko-arhitektonski konkurs za idejno rešenje zoološkog vrta u okviru zabavno-rekreativnog parka na Adi Ciganliji.

Predmet Konkursa obuhvata prostorno-programsko rešenje zabavno-rekreativnog parka u okviru koga se detaljnije razrađuje lokacija novog Zoološkog vrta Beograda, piše Nova ekonomija.

Pored već najavljenog izmeštanja zoološkog vrta sa postojeće lokacije na Kalemegdanu na područje oko Ade safari, nova adresa na Adi Ciganliji ponudiće posetiocima, sudeći prema tekstu konkursa, i dodatne sadržaje za zabavu i rekreaciju.

Vruto razvijena građevinska površina, koju će zauzimati zabavno rekreativni park i zoološki vrt, biće 6.200 kvadrata.

Kako će sve izgledati?

Zabavno-rekreativni park sa zoološkim vrtom i jezerom Ada safari predstavljaće sveobuhvatni rekreacioni prostor, navodi se u tekstu konkursa. Dodaje da će jezero kao prirodni element poslužiti kao spona između dva entiteta, pružajući mogućnosti za vodene aktivnosti, kao što su vožnja čamcem ili ribolov.

Park, na površini od 28,29 hektara obuhvatiće otvorene i termalne bazene sa spa centrom, površine za izlete, dečja igrališta, manje ugostiteljske objekte, izložbe na otvorenom, tobogane različitih dimenzija i kategorija (roller coaster), panoramski točak velikog prečnika sa koga se sagledava okolni prostor, karusel, ringišpil, male vozove sa posebno napravljenim tunelima i stanicama…

Trenutno se na lokaciji planiranoj za zoo vrt i zabavni park nalaze jezero Ada Safari, Dino park, ski staza sa ski liftom, tjubingom i ski simulatorom, centralna sportska igrališta – četiri igrališta za rukomet, dva za košarku, dva za odbojku, dva za basket 3 na 3, i jedini Centar za osobe sa invaliditetom na teritoriji Beograda

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, zadržava se sportski teren sa pratećim sadržajem za osobe sa invaliditetom. Takođe se u toj zoni planira prizemni verski objekat (kapela), maksimalne površine 50 kvadrata, dok su postojeći stambeni objekti u naselju „Partizan“ planirani za rušenje.

Sam zoološki vrt, kako je navedeno, imaće prostor za smeštaj životinja od ukupno 13.654 kvadrata (spoljašnji i unutrašnji).

Projektantima se sugeriše preispitivanje mogućnosti grupisanja životinja u novom zoo vrtu prema kontinentima, što može doprineti edukaciji posetilaca.

Za pristup planiranim sadržajima u planu je motorni vozić za turiste ili drugi vid ekološkog prevoza. U planu je i izgradnja dvospratne nadzemne garaže sa 2.580 parking mesta, kao i pristani za domaći saobraćaj i marina u Čukaričkom rukavcu.

Gradiće se i nova kanalizaciona crpna stanica pored postojeće KCS „Čukarica“.

Ukupan nagradni fond na konkursu gradske vlasti iznosi 10,5 miliona dinara, a rok za predaju konkursnih radova je 27. januar 2025. godine.

Šapić: Ada najbolja lokacija za zoo vrt

Preseljenje beogradske oaze životinja, gradonačelnik Beograda je najavio još početkom 2023. godine.

„Zbog uslova u kojima se životinje nalaze u sadašnjem zoo-vrtu, a pre svega zbog našeg najvećeg kulturno-istorijskog dobra Beogradske tvrđave, za koju do sada nismo mogli da podnesemo zahtev da bude zaštićena Unesko listom, odlučili smo da premestimo zoo-vrt. Bilo je do sada pokušaja da on bude prebačen na neku drugu lokaciju. Prvenstveno je tu ideju imao Vuk Bojović, dugogodišnji i možda najpoznatiji direktor zoo-vrta”, rekao je tada Šapić.

Bojović je želeo da vrt prebaci na Veliko ratno ostrvo, za šta je postojao i projekat, ali se pokazalo da to nije moguće zbog čestih plavljenja. Bilo je ideja da on bude izmešten na periferiju grada u Surčin, Krnjaču, ali smo smatrali da to nije dobar predlog i da zoo-vrt treba da bude sastavni deo gradske sredine.

„I zbog toga smo odlučili da to bude Ada Safari. Na taj način zoo-vrt bi bio blizu grada i posetilaca, a životinje bi bile u prirodi, miru i tišini gde ima puno drveća, jezero i dve reke,“ rekao je Šapić i dodao da će se zoo-vrt, koji je sada na sedam hektara, ubuduće prostirati na 14.

Šapić je rekao da bi plan trebalo da sadrži sve ono što je potrebno kako bi budući zoo-vrt bio zaštićen od mogućih poplava. Poslednja poplava koja je ugrozila naselje „Partizan” dogodila se 2006. godine.

U junu 2016. usvojen je Plan detaljne regulacije Ade Ciganlije koji je predviđao da na mestu naselja „Partizan” bude izgrađen rekreativni park sa spa-centrom, bazenima, teniskim terenima.

Izvor: Nova ekonomija