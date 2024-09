Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su liste čekanja, na kojima je 68.586 pacijenata, sramota za Srbiju i da je država rešila da pokuša da taj problem locira, prizna i krene da rešava.

„Već za dve ili tri nedelje neće biti lista čekanja za skenere, a odmah ćemo zatim to da uradimo sa magnetnom rezonancom. Gledaćemo da za godinu dana imamo manje od 5.000 ili 10.000 ljudi na listama čekanja, da ono što je višedecenijski problem rešimo”, rekao je Vučić.

On je naveo da se za operaciju kuka i kolena čeka i do devet godina i da su ljudi umrli, a da nisu dočekali da budu operisani.

„Do kraja septembra moramo da napravimo rešenje. Do juna ili kraja sledeće godine da više ne postoji nijedna lista čekanja ni za šta. Dosta smo trpeli to, i svoju nesposobnost, javašluk i nerad…. To mora da se završi“, kazao je Vučić.

Vučić je izjavio da je svestan da će biti mnogo protivljenja, ali da će tražiti odgovornost, jer država daje novac.

„U zdravstvo je uložen nesrazmeran novac ukupnom budžetu Srbije i ta suma prelazi 3,5 milijardi evra”, rekao je Vučić.

Lončar: „Oko ukidanja listi nema kompromisa”

Za to vreme, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je razgovarao sa direktorima svih zdravstvenih ustanova u Srbiji u vezi analize preduzetih aktivnosti upravo u cilju redukcije i ukidanja listi čekanja, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

On poručuje da će svi koji su na listi čekanja za skener, a ima ih oko 3.000, biti pozvani da pregled obave narednog vikenda, 21. i 22. sepembra.

„Smatram da u našem zdravstvenom sistemu imamo dovoljno kvalitetnih i stručnih zdravstvenih radnika, imamo najsavremenije bolnice i najmodernije aparate, i uz više odgovornosti i bolju organizaciju, možemo ispuniti naš cilj, a to je ukidane listi čekanja“, istakao je Lončar.

On tvrdi da će Ministarstvo zdravlja svim zdravstvenim ustanovama obezbediti svaki vid pomoći i podrške, u pogledu nabavke potrebne dodatne opreme i aparata kao i obezbeđivanja nedostajućeg stručnog kadra.

Pored toga, na sastanku su analizirani rezultati akcije besplatnih preventivnih pregleda, u okviru kojih je za samo pet dana u našim zdravstvenim ustanovama preglede obavilo više od 145.000 građana, a Lončar je poručio da je nastavak ove akcije u interesu svih građana.

Liste najduže za operacije kuka, kolena i skidanje katarakte

Blizu 69.000 građana u ovom trenutku čeka na neku dijagnostičku proceduru ili operaciju. To su podaci zaključno sa današnjim datumom, objavljeni sa sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Najviše pacijenata, skoro 20.000, čeka na ugradnju proteze kolena, njih skoro 15.000 na ugradnju proteze kuka, a ugradnju sočiva i operaciju katarakte, čeka više od 7.000 ljudi.

S tim u vezi, direktor Klinike za očne bolesti „Prof dr Ivan Stanković“ prof. dr Miroslav Stamenković, rekao je da je u planu analiza uz dodane napore i kapacitete, koja bi dovela do toga da se ubrzaju procedure lečenja.

Navodi i da je u poslednje vreme povećan broj ljudi koji se operišu a koji su stariji od 80 ili od 90 godina, prenosi RTS.

Profesor Zoran Gojković, savetnik ministra zdravlja podseća da su liste čekanja višedecenijski problem.

„Na žalost, sve je manje visokokvalifikovanih kadrova i ljudi koji žele da se bave teškim hirurškim procedurama koje zahtevaju veliku odgovornost i posvećenost“, rekao je Gojković.

Dodaje da su liste čekanja uglavnom duže za skupe procedure, da je životni vek sve stariji, i a naši stariji građani žele da budu životno aktivni, i da je to stanje svuda u svetu.

Nije problem novac, već organizovanost

Gojković dodaje da nema finansijskih smetnji da se liste ukinu, već da je zapravo potrebna drugačija organizacija i disciplina.

„Mislim da je ključ celog tog problema u jednom multidisciplinarnom pristupu svih nas, i ono što je siguro, moraćemo svi da se menjamo. I lekari, i administracija i pacijenti, što je kod nas u Republici Srbiji najveći problem, jer su svi za promene, a da se ništa ne promeni“, kaže prof. Gojković.

Najavljuje da će uskoro uslediti obaveštenje o radu sistema na problemu i ističe da je potreban jedan period za umrežavanje.

„Mi u ovom trenutku nemamo nikakve liste čekanje za bilo kakav urgentni tretman“, istakao je Gojković.

Čišćenje listi čekanja u Nišu

U aprilu prošle godine, nakon gotovo 100 dana i 12 uzastopnih vikenda tokom kojih je osoblje Klinike za kardiohirurgiju u Nišu radilo bez novčane naknade, njihov cilj je ostvaren – liste čekanja bile su očišćene.

Liste čekanja u Nišu tada su bile predugačke, pa su lekari, na čelu sa tadašnjim direktorom Klinike za kardiohirurgiju dr Draganom Milićem, odlučili da da bez bilo kakve novčane naknade operišu pacijente i vikendom.

„Lista čekanja sa 149 bolesnika na početku ove godine prešla je u listu zakazivanja na kojoj se sada nalazi 42 bolesnika! Operacije koje su se prošle godine čekale 3-4 a nekada i 6 meseci više se neće čekati. U ovih 100 dana urađeno je ukupno 248 operacija a prošle godine za isto vreme 117”, rekao je tada dr Milić.

U martu mesecu 2023. godine, u Nišu je urađeno čak 98 operacija, a broj hospitalizovani bolesnika povećao se, sa nekadašnjeg proseka od 149 pacijenata, na 353 pacijenata.

Izvor:RTS