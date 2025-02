U šetnji dugoj 150 kilometara njima će se pridružiti studenti iz Trstenika i Kruševca kada kolona bude prolazila kroz ta mesta.

Matija Grujičić, student Mašinsko-građevinskog fakulteta u Kraljevu, za N1 kaže da je predviđeno da dnevno prelaze 30 kilometara, a da će najzahtevniju deonicu od Kruševca do Aleksinca preći štafetno.

Apeluje na sve koji su u mogućnosti da im pomognu sa donacijama, a najpotrebniji su im, kako kaže, dušeci i vreće za spavanje.

„Donesite ko šta može, ko ima neku vreću za spavanje, podlogu, sve to može biti vraćeno, samo ostavite kontakt i kad mi objavimo da je dan za vraćanje, dođete, uzmete i to je to“, kaže Matija.

Na put će, prema njegovim rečima, krenuti oko 200 studenata, što je više nego što ih je išlo na put u Kragujevac.

„Posle pešačenja do Kragujevca, bilo je stvarno lepih uspomena i kolege su prenele sasvim pozitivne stvari i recimo da je najbolje da mi opet pešačimo do Niša, što da bismo probudili narod kroz sela koja prolazimo, gde su stari ljudi koji nemaju toliko informacija za koje mislimo da su im potrebne“, kaže on.

