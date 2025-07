Nekako, čim je objavljeno da je Čedomir Antić, profesor Filozofskog fakulteta imenovan za predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije, bilo je jasno da će i za njenog upravnika doći neko lojalan SNS-u.

Pretpostavljalo se da će do te promene doći u novembru, nakon isteka mandata Vladimira Pištala, dojučerašnjeg upravnika NBS, jednog od najuglednijih savremenih pisaca.

Međutim, danas u sredu „Večernje novosti“ su objavile da je Vladimir Pištalo podneo ostavku, pre isteka mandata.

Vladimir Pištalo

Vladimir Pištalo se ne javlja na telefonske pozive, razumljivo. Nije stigao ni demati ove vesti. Zaposleni iz Narodne biblioteke Srbije kažu da je morao da podnese ostavku, da mu je rečeno da to uradi, i da je on to i učinio.

Deluje, na osnovu skorašnjih poteza SNS-a, da se vlasti žuri da što pre očisti ustanove, a naročito kulturne, od neposlušnih ili čak i manje poslušnih čelnih ljudi, i da ih zamene svojim izvršiteljima.

Foto: Privatna arhiva Zaposleni Narodne biblioteke Srbije

Poslednjih osam meseci kolektiv Vladimira Pištala ni malo nije bio poslušan. Setimo se da je Plenum Narodne biblioteke Srbije štrajkovao ovog marta u vreme generalnog štrajka kulture, i da je jasno i glasno podržavao studentske zahteve i zahteve za promenom. Pištalo se tome nije protivio, barem ne javno. Zapravo, jedini zvanični znak njegove simpatije prema SNS je potpis listi Aleksandra Vučića pred izbore 2023. godine. Nije beznačajno dodati da je pristao na potpis u drugom krugu.

Narodno pozorište

Pre Narodne biblioteke Srbije, SNS je oslobodio mesta za svoje kadrove u Narodnom pozorištu.

Prvo je pre isteka mandata smenjen Upravni odbor te je izabran novi sa Dragoslavom Bokanom na čelu, a odmah zatim je i Svetislav Bule Goncić dao ostavku na mesto upravnika pre isteka mandata. Zamenio ga je Dragoljub Bajić koji je prethodno bio umetnički direktor Opere Narodnog pozorišta, pre četiri godine je postao član Srpske napredne stranke, i jedan je od potpisnika pomenute liste.

Protesti i štrajk tri sindikata Narodnog pozorišta su poznati i bili su vrlo vidljivi u javnosti. Među njima se izdvaja njihovo protivljenje da im Dragoslav Bokan, čovek sa formalnim obrazovanjem ali i jedan od glavnih desničara i krimogena ličnost, dođe u Narodno pozorište.

Neposlušni SPO

U institucijama vam kulture, prve u smenjene Danica Drašković – sa funkcije člana Odbora direktora NIS-a, i Danka Selić – direktorka Beogradskog Sajma. Obe su bile kadrovi SPO-a, stranke koja je postala neposlušna. Naime, neposredno pre toga, Vuk Drašković, osnivač i dugogodišnji predsednik Srpskog pokreta obnove, više puta je kritikovao aktuelni režim.

Mogući kandidati

U javnosti se kao mogući kandidati za upravnika Narodne biblioteke Srbije najčešće pominju Dejan Ristić, Aleksandar Gatalica i Svetlana Šeatović.

Istoričar Dejan Ristić je do skora bio ministar za kulturu, a pre toga direktor Muzeja genocida, sekretar za kulturu i direktor NBS od 2012. do 2013. Pisac Aleksandar Gatalica je sadašnji prvi savetnik ambasadora Srbije u Sloveniji na kraju mandata, a bio je umetnički direktor Opere i teatra Madlenijanum, urednik kulture u RTS i upravitelj Fondacije i načelnik odeljenja iz kulture NBS. Svetlana Šeatović je naučni savetnik Instituta za književnost i umetnost, bila je gostujući predavač na mnogim inostranim univerzitetima, autorka je više od 150 naučnih radova i niza knjiga, upravnica je Zadužbine „Desanka Maksimović“, rukovodilac je Odeljenja za poetiku moderne srpske književnosti u IКUM.