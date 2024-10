Da će iskopavanje litijuma sprečiti makar išli pod bager do sada su rekli mnogi aktivisti, političari i naravno stanovnici Gornjih Nedeljica. Sednica o litijumu zakazana je za 7. oktobar. Hoće li, nakon sednice, doći do radikalizacije protesta

„Ako budu nastavili sa ovakvim radom, nečija glava će pasti. Ako dođu mašine, neće biti dobro. Mi smo čvrsto rešili i biće šta bude”, rekao je Slaviša Rosić, poljoprivrednik iz Gornjih Nedeljica, reporteru „Vremena” još pre dve godine.

Danas je jasno da opozicioni predlog za zabranu iskopavanja litijuma stiže pred Skupštinu, isto kao što je jasno da će ga vladajuća većina glatko odbiti.

Da li nas onda čeka radikalizacija protesta tokom kojih je proteklog leta već bilo desetine uhapšenih? Ili će to pričekati trenutak u kojem bageri zbilja stignu u Nedeljice?

Fatalističke mere, upornost i rečenice poput „kopaćete preko mene mrtvog”, mogli smo čuti u javnim obraćanjima opozicije, naročito od strane narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćute.

Ko tu laže?

„Ko laže? Dekan Rudarsko geološkog fakulteta koji tvrdi da će zbog rudnika biti raseljeno 1.500 ljudi, ili ministarka Dubravka Handanović, koja kaže da nikakvog raseljavanja neće biti? Kada ceo državni vrh zemlje navali na vas. Kada odlazak sa svoje njive iz svoje kuće postane stvarnost. Kada imate petoro dece. Kada vam truju zemlju koja je vas hrani. Kada prozvedete 100.000 litara mleka. Kada za vas kažu da ste državni neprijatelj”, kaže Jovanović za Danas.

On kaže da meštani Nedeljica nemaju mnogo izbora.

„Zlatko Kokanović priteran je uza zid. On nema mnogo izbora. Ili će svoju kuću i zemlju pokušati da brani fizički ili će morati da se seli. A kuda to Zlatko da se seli? Na Dedinje sigurno ne. Jer daleko je Dedinje od Gornjih Nedeljica. I nemoj niko da se čudi kad mu sutra Rio Tinto i prodavaci litijuma sa Dedinja i Andrićevog venca zakucaju na vrata”, kaže on iporučuje da je logično očekivati pobunu.

Lazović: Nema mesta fatalizmu

Radomir Lazović, kopredsednik Zeleno-levog fronta i narodni poslanik kaže za Danas da će protiv fatalizma biti delotovrno dejstvo masovnost i pobuna građana.

„Zeleno-levi front u institucijama trenutno vodi borbu da se usvoje zakonski predlozi protiv iskopavanja litijuma. Važno je za ovaj slučaj da postoje zakonske rešenja za problem. Podrška građana u tom poslu je jako važna. Mi pozivamo građane da nam pomognu u tome”, kaže Lazović.

Kako kaže, ZLF je spreman da pomogne ljudima koji su najugroženiji, ekološkim aktivistima i ljudima koji žive na područijima gde su predviđena iskopavanja litijuma.

„Stoga mislim da nema mesta fatalizmu i defetizmu, jer se ovoliko slaganje svih najrazličitijih kategorija društva nikada do sada nije dogodilo. Borba će biti iscrpljujuća, a SNS samo nasiljem može da preobrne tok”, zaključuje Lazović.

Proterivanje Rio Tinta iz sela

Kako je „Vreme” pisalo ranije, meštani Gornjih Nedeljica bili su spremni na radikalnije mere još davno, februara 2022. godine, kada je režim još uvek tešio besne građane obećanjem da rudnika neće biti.

Meštani ovog sela, ipak, u tu priču nisu poverovali jer Rio Tinto suštinski nikada i nije napustio Gornje Nedeljice.

Slaviša Rosić, poljoprivrednik iz Gornjih Nedeljica, član udruženja „Ne damo Jadar” rekao je tada da neće nikakvu deponiju, nikakav rudnik – nigde.

Kaže da ne preti, već da je spreman da ide pod bagere.

„Za ovo je dato mnogo kostiju, ljudi su goloruki išli na bajonet, a ti da budeš najpametniji da prodaš? Ako je već vekovima tako, neka se ne dira”, poručio je Rosić.