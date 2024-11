Zbog pogibije 14 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu održan je protest u Beogradu, koji je počeo čitanjem imena stradalih i minutom ćutanja ispred Vlade Srbije. Organizator su ovog puta bile partije parlamentarne opozicije.

Nakon obraćanja govornika i iznošenja zahteva, okupljeni su krenuli u šetnju prema Predsedništvu na Andrićevom vencu da predaju zahteve, međutim nisu uspeli jer ih je sačekao kordon policije. A i zgrada je bila prazna.

Zahteve će tako predati Narodnoj Skupštini. Organizatori i okupljeni građani traže, između ostalog, ostavke premijera Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića.

Međutim, odgovora predstavnika opozicije šta će konkretno da urade nakon ovog protesta i kada njihovi zahtevi ne budu bili ispunjeni – nema. Zainteresovanoj javnosti nije predočen nikakav zajednički plan, zajednička vizija. Umesto toga ponovo mogu da se čuju sveđe i razmirice.

Ponovo se postavlja i pitanje Trojanskog konja, koji je, ispostavilo se, u prethodnom opozicionom sazivu bila Milica Zavetnica. Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u „Ćirilici“ na TV Happy mogao unapred tačno da zna kako će se odigravati protesti nakon smrtonosne nesreće – i u Novom Sadu, i u Beogradu? Da li njegovo proročanstvo počiva na prisluškivanju opozicionara, ili neko iz opozicionih redova „peva“, što neki opozicioni lideri insinuiraju.

Ćuta: Sramota je da se narodni poslanici plaše da izađu na binu

Najnoviji opozicioni protest neodoljivo podseća na prošlu godinu i višemesečne demonstracije u Beogradu koje nisu dovele ni do kakvih promena za koje su desetine hiljada građana mesecima izlazile na ulice.

To je rekao i narodni poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je ocenio da je „sramota“ da se narodni poslanici još od Ribnikara, a zna se kako su ti protesti završeni, plaše da izađu na binu i da se obrate građanima, da se „kriju iza glumaca i poznatih ličnosti“.

„Naš posao je da budemo sa građanima i narodom tamo gde je problem: na binama, na barikadama, na mostovima, od zločina do zločina, u državi gde je kriterijum smrt, u kojoj će biti tako dok god je bude vodio Aleksandar Vučić“, izjavio je Jovanović protestu u ponedeljak.

Milivojević: Opozicija surevnjiva, ne shvataju ni dobronamernu kritiku – već je vide kao zaveru

Politički analitičar Cvijetin Milivojević kaže za „Vreme“ da želi da govori kao građanin, a ne kao analitičar.

„Nisam više siguran da li ima smisla da mi, koji nismo u politici, nešto komentarišemo, ili savetujemo, jer primećujem da je sadašnja postava opozicije vrlo surevnjiva, i da čak ni dobronamernu kritiku ne shvataju kao takvu – već je vide kao zaveru. Meni je na pamet palo da ovaj skup ne pokazuje da postoji bilo kakva koordinacija političkih subjekata iz opozicije, nevladinih organizacija i svih ostalih koji se predstavljaju da se bore za interese građana“, kaže Milivojević.

To ilustruje činjenicom da bez obzira što 11 dana grupa aktivista brani Stari savski most od rušenja, nije došlo ni do kakvog kontakta, niti povezivanja dva protesta.

„Poznato je da aktivisti okupljeni oko Đorđa Miketića brane Stari savski most od rušenja, a juče je organizovan skup ispred Vlade Srbije i Predsedništva. Prvo sam postavio pitanje zašto taj protest nije organizovan u Novom Sadu, umesto što se događa u Beogradu? Ali, ako se već održava u Beogradu, onda je najlogičnije bilo da taj skup počene, ili da se završi kod Starog savskog mosta. A do toga nije došlo. Zato mi se nameće zaključak da deo opozicije zapravo želi da se sruši taj most“.

Milivojević kaže da je „juče opoziciji bilo mesto tamo, kod mosta, umesto šetnje oko sablasne zgrade predsedništva Srbije i Vlade, a jasno je bilo da tamo nema Vučića“.

To bi bilo najlogičnije, da se pruži podrška i tim ljudima, jer im je krajni cilj isti, smatra sagovornik „Vremena“ .

Dikić: Reagujemo samo na leševe i na krv



Aleksandar Dikić, lekar i novinar KTV televizije, privukao je medijsku pažnju svojim uključenjem u program Nove S sa protesta opozicije.

On je ocenio da je padom nadstrešnice trebalo da padne vlast, ali da smo umesto toga „pali kao narod“, da je „pala i opozicija“.

„Nadstrešnica je rušila ceo sistem. Ako je pitanje kako se narod oseća: narod je ogorčen, narod više ne veruje nikome, a ovo je recikliranje besmisla. Ponovo se nose neki zahtevi, kao u maju 2023. godine, traže se ostavke, a zahtevi sigurno neće biti ispunjeni. Opet narod kisne, smrzava se, ne veruje ni institucijama,l ni opoziciji. Besan je, a taj bes nema prema kome da usmeri“, rekao je Dikić.

Ukazao je da obezbeđenje na protestu čuva praznu zgradu Vlade Srbije, kao i da nije bilo policije, za razliku od protesta u Novom Sadu. Javno je zapitao kako je predsednik Srbije mogao da predvidi kako će se odvijati protesti opozicije u Novom Sadu i Beogradu?

„Kako je to Aleksandar Vučić mogao kod (Milomira) Marića da najavi da će biti upada u Gradsku kuću, i da će opozicija protest u Beogradu prijaviti 11, a ne 13. novembra? To se svi pitamo. Ja sam napisao jedan tekst gde sam naveo da je Aleksandar Vučić najgori predsenik u istoriji naše Republike, kao i da je ovo najgora i najneorganizovanija opozicija koju smo imali do sada, a i mi smo, nažalost, najgora generacija u istoriji Republike, jer smo takvi – kakvi smo. Pitam se da je nadstrešnica pala u 12 sati uveče ili u neko drugo vreme kada ne bi bilo žrtava, da li bi se u Srbiji išta promenilo“, rekao je Dikić.

Dodao je da „izgleda da samo reagujemo na leševe i na krv“, ali da „čak ni to nije dovoljni okidač da se dese neke veće promene“.

Đilas: Vučića možemo pobediti samo istinom

U emisiji „Iza vesti“ na TV N1 predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je na pitanje Danice Vučinić koji su sada planovi opoziocije i kako može nešto da promeni odgovorio da će pobediti Vučića „istinom“.

A o planovima opozicije ne može ništa da kaže, već samo o planovima svoje stranke. Na šta dalje nakon protesta, rekao je: „Naš plan je vrlo jasan, on se zasniva na tome da Vučića možemo pobediti smo istinom. Samo istinom, i ni sa čim drugim. To govorim već više meseci To je jedino gde on ne može da se bori sa nama, jer je on lažov, svakog dana nešto laže, i svi njegovi nešto lažu. I on tu gubi. Naš plan je da što više ljudi u Srbiji sazna tu istinu, što je jedan od zadataka opozicije“.

Konstatovao je da više od od polovine Srbije nema informacije o delatnostima opozicije.

„Mi se time bavimo. Koristimo sve što možemo. Koristimo mreže, imate na svim mrežama i profilima SSP-a serijal klipova šta je Aleksandar Vučić sve slaga i obećao. I to svakim danom saznaje sve više ljudi. Kada to sazna dovoljan broj ljudi, onda ćemo uz promenu izbornih uslova, doći do izbora na kojima će taj deo Srbije biti većina i to je ceo plan“, naveo je Đilas.

To je, kaže, realan plan za obaranje Vučića sa vlasti, a uveren je da će već sledeće godine doći do vanrednih izbora.

„Jedni govore o broju ljudi (na protetsu), drugi kažu da je trebalo da bude nešto konkretno. Bilo je po našim procenama oko 15.000 ljudi po groznom vremenu i svi oni su heroji i zahvalan sam im. Na tom protestu pobedila je pristojna Srbija. Mi danas imamo situaciju da neki ljudi pišu po mrežama kako je SSP branio Predsedništvo – reč je o našim redarima koji su lekari, nastavnici…“, kazao je Đilas.

Šarović: Dan mrmota

Lider pokreta „Ljubav, vera, nada“ Nemanja Šarović rekao je u jutarnjem programu Nove S da mu je jučerašnji protest ličio na „dan mrmota“.

„Moram najiskrenije da kažem da sam otišao razočaran. Bio sam i na protestu u Novom Sadu i tamo je bio neuporedivo veći broj ljudi, bila je potpuno drugačije energija. Ono juče je meni izgledalo kao dan mrmota, ponavljaju se ponovo neke stvari koje je teško razumeti. Ako je dat rok od 48 sati da se usvoje neki zahtevi, pa ti zahtevi nisu usvojeni, pa se onda zakaže protest za sredu 13. novembar, pa onda kažu ‘ne, nećemo, nego ćemo 11. novembra“, pa onda vi 11. novembra date rok do kraja nedelje… šta je sledeća“, zapitao je on.

Uveren je da u datom rok od 15 dana Vučić neće usvojiti zahteve opozicije.

„Videli smo to već, videli smo u maju, mesecima su trajale te šetnje, znamo svi kako se to završil“, rekao je Šarović.

„Videli smo to na žalost i u decembru kada su bili protesti protiv izborne krađe, pa su rekli da odlažemo za posle Nove godine, dok prođu praznici, pa ćemo onda da nastavimo. Kada su prošli praznici, održan je jedan protest i onda su rekli ‘sad više ne zakazujemo unapred, nego ćemo po potrebi“ i odmah je bilo jasno da neće biti održan ni jedan“.