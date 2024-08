Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Medveđicu i manifestaciju „Dani proje i sira“.

Medveđica se nalazi u opštini Žagubica, a kako su ranije najavili organizatori manifestacije „Dani proje i sira“, njen cilj je „očuvanje nematerijalne baštine Homolja“.

Pored takmičarskog dela u kome se bira „Naj proja“, „Naj sir“ i „Najukusniji svadbarski kupus“, program upotpunjuje zabavni i takmičarski deo u vidu seoskih sportskih igara.

Ekološki pokreti koji organizuju proteste zbog iskopavanja litijuma svrstali su i Homolje na mapu mesta u kojima se planira rudarenje.

Vučić je najavio da će krenuti u obilazak zemlje kako bi razgovarao sa ljudima o potencijalnim opasnostima od rudarenja, zapravo da ih ubedi kako je projekat „Jadar“ šansa za kvantni skok Srbije u budućnost, a prvo je pre dva posetio Mali Zvornik.

Scenario je jasan: vođa se spušta među narod, predstavlja kao jedan od običnih ljudi koji kao takav deli i razume strahove koji ih muče i zato će umeti da odlučuje u najboljem intersu plebsa, to jest svom.

Istovremeno nastupa kao vlastodržac koji jedini ima sluha i može da reši probleme lokalnih zajednica, pod uslovom, zna se, da se pokore njegovoj volji i ne prestaju sa odavanjem pošte njegovom liku i delu.

Iako istraživanja po tom pitanju nema, valja poći od toga da je njegovo eksplicitno zagovaranje projekta „Jadar“ poljuljalo rejting Aleksandra Vučića. Turneja po Srbiji je i saniranje štete pre nego što uzme maha.

Sletanje među sir i proju

Po dolasku helikopterom u Medveđicu Vučić je obišao štandove i razgovarao sa građanima. I počeo da deli milione, baš kao u Malov Zvorniku.

„Video sam ti spisak želja. A imaš ih još? Kanalizacija ti je 980 miliona, voda ti je skuplja, a putevi najskuplji. Ima put prema Boru i Majdanpeku koji mora da se napravi. Kripoljin-Žagubica smo uradili. Još fali taj deo puta Žagubica-Bor, on je važan i naravno ovde Milatovac, videli ste put koji je tri metra širok a loš asfalt. Nego kako god da okrenete to je opet milijardu, nešto 500 miliona, nešto 350“, rekao je predsednik koji je sišao među narod i nastavio:

„Kad biste u svako selo mogli po 10 miliona, gde bi kraj bio. Važno je da razgovarate s ljudima, ovde imate mnogo problema. Hteli su da ugasimo rudnik već 12 godina, toliko odolevamo. Ne biste imali posla, to bi desetine, da ne kažem stotine bez posla ostali. I to smo držali koliko smo mogli. Ovaj kraj je fantastičan za turizam. Ali, nije iskorišćen. Mi smo tek tokom korone počeli da otkrivamo svoju zemlju“

Ti divni ljudi iz Braničevskog okruga

„Radujem se susretu sa divnim ljudima iz Braničevskog okruga. P. S. Znam da ih od mog dolaska, mnogo više zanimaju novi putevi“, naveo je Vučić na Instagramu buducnostsrbijeav, uz fotografiju iz helikoptera na putu za Medveđicu.

„Žagubica ima mnogo potencijala, ljudi govore ‘Pa šta možeš u Boru’? Daćemo zemlju na tender, pa nek neko napravi hotele. Istočna Srbija je veličanstvena, ali sve je to džabe kad su nam svi otišli u Italiju, Nemačku. Ljudima je potreban posao i sigurnost, to je ono što je važno“, rekao je još Vučić.

A onda malo o litijumu i izdajnicima

Pošto mu je novinarka „Informera“ nabacila pitanje Vučić je progovorio o onome zbog čega je došao – o izjadjničim protestima i litijumu:

„Jedino što mogu da kažem jeste da je mnogo toga čudnog bilo i ove i prošle godine. Ako kažemo ljudima: dve godine nema nikakvog kopanja, moramo da vidimo na koji način ćemo to uraditi, da ne ugrozimo život ni jedne životnje, a kamoli deteta, i onda se desi sve to, čudno je. Vrlo vrlo čudno, ja ne mogu da kažem da su oni u pravu, oni imaju organizacije, ubace u Srbiju novac, i kada ljudi to vide, ljudima će biti sve jasno! Rekli su da je protivustavno da razgovaram sa narodom – to je krajnji rezultat nečijeg očaja“.

Proučavao je Vučić prethodna tri dana koliko je novca u Srbiju zemlju ušlo „različitim političkim nevladinim organizacijama“, onima što organizuju proteste protiv kopanja litijuma i Rio Tinta.

„Rekordni iznosi novca“, poručio je narodu, „desetine i sotine milione evra, ne dinara, već evra“. Pa se i našalio da bi to trebalo da se vodi kao strane investicije.

„Što tolike pare daju“, zapitao se Vučić, a svi su znali odgovor: da njega sruše jer on čuva Srbiju i srpstvo.

Izvor: FoNet