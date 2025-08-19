Čitav kordon Žandarmerije priveo je u Novom Sadu pokrajinskog poslanika PSG-a Radivoja Jovovića i strpao u policijsku maricu. Sve se odigralo pred građanima koji prostestuju ispred zgrade suda

Tokom protesta u Novom Sadu koji se održava ispred zgrade pravosuđa čitav kordon Žandarmerije je učestvovao u privođenju pokrajinskog poslanika Radivoja Jovovića.

Policija ga je privela kada je pokušao da prođe do četvrtog ulaza.

On je pre nego što su ga maricom odvezli rekao da odbija bilo kakvo naređenje „ovakve policije“ i uzviknuo „Ruke su vam krvave!“

Kako su ispričali okupljeni koji su svedočili hapšenju, jedan od policajaca je prišao Jovoviću u sporednoj ulici, grubo mu se obratio, potom se pojavila interventna i privela ga.

On je odvezen u stanicu policije na Bulevaru kralja Petra I u Novom Sadu.