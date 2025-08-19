Udruženje pančevačkih studenata na društvenoj mreži Instagram objavilo je najavu za protest u utorak popodne ispred MUP-a u Pančevu u znak podrške svom uhapšenom kolegi

Student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Andrej Tanko priveden je u utorak ujutro adresi na kojoj mu je prijavljena majka, s obzirom na to da se nije nalazio na adresi na kojoj je on prijavljen. Njemu je određen pritvor do 48 sati.

Tankov advokat Srđan Miković rekao je za N1 da je dežurni sudija Osnovnog suda odbio žalbu na rešenje o zadržavanju Andreja u pritvoru.

„Iako smatram da je rešenje koje je doneto od strane policije o zadržavanju do 48 sati apsolutno nezakonito, jer ne postoji suštinsko obrazloženje u istom, osim navođenja određenih navodnih opasnosti da bi mogle da utiču na svedoke, a ne zna se ni koji su svedoci, da bi mogli da sklone dokaze bez obzira, bez navođenja koji su to dokazi. To je u suprotnosti sa dosadašnjim presudama Evropskog suda za ljudska prava, ali to je naša praksa da se na rešenje o zadržavanju od strane policije praktično generalno odbijaju žalbe“, objasnio je Miković.

Tanko se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dušnosti, s obzirom na to da ga je policija identifikovala kako je 13. avgusta ispred restorana „Katarka“, u pokušaju da sa ostalim demonstrantima probije policijski kordon, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova prskao tečnošću nepoznatog hemijskog sastava, za koju policija tvrdi da nije bila voda.

Udruženje pančevačkih studenata na društvenoj mreži Instagram objavilo je najavu za protest u utorak popodne ispred MUP-a u Pančevu u znak podrške svom uhapšenom kolegi.

„Niste nas zastrašili. Nećemo vam oprostiti hapšenje našeg saborca, Andreja Tanka. Možete nas sve uhapsiti, mi nećemo stati“, poručili su studenti iz Pančeva.

Tanko je postao jedno od najprepoznatljivijih lica studentske pobune i otpora nasilju kada mu se početkom godine jedan od protivnika studentskih blokada M. M. vulgarno obraćao i provokativno mu se unosio u lice.

Umesto nasilja tog čoveka u pamćenju mnogih ostala je Andrejeva smirenost kojom se suprotstavio provokacijama

Andrej je jednom prilikom rekao da je naslutio da nešto nije u redu i požurio je da proveri situaciju, jer je dogovoreno da se niko ne odvaja iz mase, radi bezbednosti skupa.

„Na toj razdaljini nisam mogao da čujem šta se dešava, ali se sećam prvih reči ‘šta je, hoće neko da se bije, ha?!’.To je momenat za koji je stvorena redarska radna grupa. Istupio sam u prvi red, okrenuo se ka grupici i rekao: ‘Kolege, molim vas da ne odgovarate na provokaciju’. On mi je odgvorio ‘Kakva provokacija? Ovo je provokacija! Šta me gledaš tako brate?’ Ostalo je istorija“, rekao je Tanko.