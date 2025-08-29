Odluku o određivanju pritvora Maraku Marjanoviću, poznatijem kao Kristal Met Dejmon na društvenoj mreži X, donelo je krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, nasuprot stavu kolega, sudija za prethodni postupak koji su prethodno odbile da im odrede pritvore

Usvojene su žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i određen je pritvor dvojici osumnjičenih da su napali policajce na protestima.

Jedan od dvojice kojima je određen pritvor je Marko Marjanović (39) tviteraš poznat pod imenom Kristal Met Dejmon.

Podsetimo, mediji su 19. avgusta objavili da su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu održale sednicu, na kojoj su razmatrale pravnu kvalifikaciju krivičnog dela zbog kog su im se tih dana masovno privodili učesnici protesta, sa zahtevom Višeg javnog tužilaštva da im se svima određuje pritvor.

Čini se da je trojno KV veće (čiji sastav ne znamo, ali ako ikad dobijemo to rešenje, obznanićemo) usvojilo žalbu VJT i odredilo pritvor @good_neighbor. Osim činjenice da mi pojma nemamo da je žalba uopste izjavljena, sad provladini mediji saznaju pre okrivljenog ishod odluke. — Mihailo Pavlović (@MihailoLawBlog) August 28, 2025



Sudije su jednoglasno zauzele pravni stav da krivično delo, čija „radnja izvršenja“ predstavlja fizički napad i obračun (u koji je uključeno i gađanje potencijalno opasnim predmetima) usmeren na policajce koji u tom trenutku obavljaju svoju dužnost – ne može biti kvalifikovano kao nasilničko ponašanje na javnom skupu, već isključivo kao napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti je u nadležnosti osnovnih tužilaštava, dok je nasilničko ponašanje na javnom skupu u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva.

Glavni javni tužilac Višeg suda u Beogradu Nenad Stefanović uputio je nakon toga dopis Odeljenju Višeg suda u Beogradu za prethodni postupak. Poručio im je da „njihovo stanovište o kvalifikaciji određenih radnji smatra neosnovanim, nepravilnim i nezakonitim i da će ga pobijati u zakonski propisanom postupku“.

Advokat Ivan Ninić prokomentarisao je da je „teško razumeti potrebu Nenada Stefanovića, kao šefa tužilaštva, da bude šef sudijama i da potčini sudije Višem javnom tužilaštvu u Beogradu“.