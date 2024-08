Kosovo

Priština dala rok do 23. avgusta za zamenu vozačkih dozvola, kazna do 1.500 evra

Foto: KoSSev Vozačke dozvole

Najviše zahteva podneto je na Severu Kosova – 5.374. Vozači koji ne zamene svoje dozvole do petka suočiće se sa upozorenjima i novčanim kaznama, i to u visini od 500 do 1.500 evra