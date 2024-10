Lider Srpske Demokartije, Aleksandar Arsenijević, nakon kraćeg zadržavanja u stanici Kosovske policije pušten je nešto pre 16 časova, piše N1.

U sredu, 2. oktobra, su takođe dvojica Albanaca i još jedan Srbin privedeni tokom ovog incidenta.

Sva četvorica su, potvrdila je policija, privedeni zbog „remećenja javnog reda i mira“.

Arsenijević je po izlasku iz stanice, medijima ispričao šta se danas dogodilo:

„Negodovao sam zbog prisustva Erdena Atića na šetalištu. Tada su trojica počela da me vređaju i psuju iz novootvorenog kafića ‘Missini’. Imam snimke kako je Atićevo obezbeđenje sa njima nešto pregovaralo, dogovaralo. Nakon toga je jedan od njih, u beloj majici, pokušao da mi priđe s leđa. Skočilo je posle i drugo lice koje me je prethodno psovalo. Lice u beloj majici je pokušalo da me otrgne za ruku, tada je policija skočila i uhapsila mene, kao žrtvu njihovog nasilja. Ovo je nečuveno!“.

Napad je, kaže, doživeo od lica koja nisu iz severnog dela grada, već sa juga.

„Danas sam doživeo napad od tri lica albanske nacionalnosti koja nisu iz našeg grada, došli su sa juga. Iz tog razloga, kako kažu, uhapsili su me i napisali kaznu za nepoštovanje službenog lica“, dodaje dalje.

Pita se, da li ovaj napad znači da on „ne sme da se kreće svojim gradom, ako neko lice dođe koje je agresivno raspoloženo prema meni“.

Srbin koji je danas, zajedno sa njim, sproveden u policijsku stanicu – takođe će, kaže Arsenijević, dobiti kaznu.

Lider SD tvrdi i da mu je jedan od policajaca na šetalištu kazao: „Znaš da su agresivni, zašto si tu da šetaš?“.

Ispred policijske stanice imao je pitanje, kako je rekao, za celu međunarodnu zajednicu: „Da li ja u mom gradu ne mogu da se slobodno krećem? Je l’ to cilj ove vlade, ovih organa? Je l’ cilj da nas proteraju, polako, metar po metar?“.

Dodao je da što ih više pritiskaju, to će biti osnaženiji.

Šta se dogodilo u sredu, 2. oktobra?

Predsednik Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević ponovo je uhapšen i odveden u policijsku stanicu, jer je duvajući u pištaljku, uznemiravao goste jedne poslastičarnice vlasnika Albanca, u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Aktivisti Srpske demokratije su naveli da su okupljeni Albanci u nedavno otvorenoj poslastičarnici, pokušali i fizički da se obračunaju sa njima zbog duvanja u pištaljku, ali da je policija reagovala, piše RTS.

Zamenik komandira policije za Sever Veton Eljšani naveo je da je Arsenijević remetio javni red i mir.

Po navodima Eljšanija, Arsenijević je zviždao na gradskom šetalištu u Kosovskoj Mitrovici kada se pojavio predsednik opštine Erden Atić.

Eljšani nije mogao da potvrdi koliko će Arsenijević biti zadržan u stanici policije, rekavši da se radi na razjašnjavanju okolnosti.

Ispred stanice policije u severnom delu Kosovske Mitrovice okupilo se više pristalica Srpske demokratije i građana, koji zahtevaju oslobađanje Arsenijevića.

Arsenijević već bio hapšen zbog pištaljke

Lider Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević bio je uhapšen i početkom septembra u severnoj Kosovskoj Mitrovici.

On je tada zajedno sa potpredsednikom Srpske demokratije Ivanom Orlovićem uhapšen u severnom delu Kosovske Mitrovice, zbog zviždanja u pištaljku tokom boravka Aljbina Kurtija u tom delu grada.

Iz policije su tada naveli da je Arsenijević uhapšen zbog remećenja javnog reda i zadržan je do izricanja prekršajne kazne.

Kurti je tamo bio u poseti nedavno otvorenom restoranu brze hrane, čiji je vlasnik Albanac, na šetalištu u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Kurti je prethodno u pratnji saradnika, ministra unutrašnjih poslova privremenih institucija Đeljalja Svećlje u Lešku kod Leposavića položio kamen temeljac za gradnju zgrade policijske stanice.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je tada da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nastavlja svoju politiku policijske okupacije severa KiM gradnjom još jedne policijske stanice, „koja ne donosi ni sigurnost, ni mir srpskom narodu na ovim prostorima“.