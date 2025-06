Da je neko smišljao unapred kako da napravi potpuni kuršlus i ismevanje izbornog procesa – verovatno ne bi uspeo toliko nepravilnosti da postigne kao naprednjaci na oko 100 izbornih mesta u Vranju i okolini.

Izbori za mesne zajednice održani su u nedelju, 1. juna, a SNS je osvojila 324 od 325 mesta u Vranju, kao i 51 od 51 u Vranjskoj Banji. Ipak, ova pompezna pobeda zapravo je naprednjačka šarada.

„Tačno, to je bio potpuni kurcšlus i pokušaj izbora”, kaže „Vreme” Slobodan Petrović iz opozicionog pokreta Srce.

Pre samih izbora, opozicija je odlučila da ne učestvuje u izborima, zbog nepravilnosti u predizbornom procesu i celokupnoj kampanji, ali su želeli da zadrže kontrolore na izbornim mestima i prate koji će broj građana slediti njihov poziv i bojkotovati izbore.

Ipak, na nivou lokala, donet je propis da svi kontrolori moraju da budu postavljeni na izborima, tačno u mesnim zajednicama gde imaju prebivalište. To bi značilo da svako može da bude kontrolor na izborima samo u mesnoj zajednici u kojoj živi, što je potpuno nerazumljivo, ako se uzme u obzir demokratska procedura. Neke stranke bi tako morale praktično u svakom delu sela da imaju predstavnika baš na potrebnoj adresi i da baš njega postave za kontrolora.

Kako se ispostavilo da ovo nesvakidašnje pravilo nisu poštovali naprednjaci, ali je i opozicija, znavši za njega, po malo i namerno rasporedila pogrešno i svoje kontrolore, pred izbore su opozicioni predstavnici ukazali na ovu neregularnost.

„Ali, šta su naprednjaci učinili na to? Oni su krenuli od kuće do kuće naših kontrolora, koji su bili predsednici komisije na pojedinim izbornim mestima, kako bi ih smenili. Činili su to lupajući ljudima u od ponoći pa do 3 ujutru na vrata”, kaže Petrović. „Ipak, SNS je opozicionim kontrolorima oduzeo pravo da budu na izborima, dok je svoje kadrove samo preraspodelio prema zakonu, a nisu ni sačekali rok zakonski da i mi istu raspodelu uradimo.”

Foto: Tanjug / SNS Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić u Vranju

Pa vi ste već glasali

Kako, osim naprednjaka i SPS-ovaca, gde su učestvovali, niko drugi nije imao kontrolore na izborima, nepravilnosti su javljali građani. Jedna gospođa je na izbore došla, tvrdi Petrović, da bi videla – da se neko već upisao za nju. Nakon što je došla i policija, opozicija očekuje da se ovo izborno mesto proglasi neregularnim.

Opozicija je izgubila kontrolore na 25 od više od 100 biračkih mesta u Vranju i Vranjskoj Banji.

„Neposredno pred izbore, SNS je promenio i brojeve i oznake biračkih mesta, to je tek neverovatno”, kaže opozicionar, dok njegov kolega Igor Zlatković, odbornik Pokreta slobodnih građana i opozicione odborničke grupe „Hrabro za Vranje” priznaje da su oni delom i namerno svoje kontrolore postavili pogrešno, da bi ukazali na sulud propis.

„Naš je posao da ih lovimo u greškama, ali je način na koji su oni tu grešku pokušali da isprave je tek sulud, samo su se dodatno ukopavali i pravili nelegalne poteze”, dodaje Zlatković, koji je podneo oko 30 krivičnih prijava za nekoliko dana, zbog neregularnosti oko izbora.