Potpukovnik u penziji Goran Arsenić, bivši oficir 72. specijalne brigade, prekaljeni i odlikovani borac sa Košara 1998/99. godine, u životu nije imao posla sa policijom, sudom ni tužilaštvom, nikad nije osuđivan.

Prošle sedmice mu je, međutim, novosadska policija jedne večeri, bez najave, došla u kuću u selu pored Petrovaradina i zatražila da pođe sa njima na informativni razgovor. To se događalo pred njegovom suprugom, taštom, ćerkom i šestogodišnjim unukom, a video je i komšiluk.

Seo je s njima u auto, odvezli su ga u svoje prostorije i objasnili da su iz Kikinde dobili dopis da sa njim obave razgovor i pitaju ga da li je on napisao jedan post na svom profilu na Fejsbuku i sa kojim motivom i ciljem.

Arsenić je tada shvatio o čemu se radi.

„SNS bitanga nesposobna za vojsku”

Pošto je rodom iz okoline Kikinde, na jednoj od fotografija sa protestnog skupa u tom gradu prepoznao je vođu nasilnika Srpske napredne stranke Bojana Barbulova, “udarnu pesnicu SNS-a”, koji je verbalno napadao i gurao učesnike protesta. Na Fejsbuku je napisao:

„Juče ste mogli da vidite kako je sekta po gradovima Srbije organizovala bitange da napadaju i provociraju građane koji su po trgovima i raskrsnicama zastali na 15 minuta podsećajući na žrtve zločina u Novom Sadu.

Vođa bitangi u Kikindi je bio ovaj Bojan Barbulov. Kratak opis, mentalni sklop: u vreme kad je bio obavezan vojni rok pravi ispraćaj za odlazak u Vojsku, pevaju se rodoljubive pesme, visoko podignuta tri prsta. Otišao u Vojsku, tri dana plakao u kasarni, četvrti dan ga poslali na ocenu sposobnosti, peti dan se vratio kući, nesposoban sa F dijagnozom – „PatriJota”.

To sa vojskom i dijagnozom je, ističe Arsenić u razgovoru za Vreme, poznato čitavom gradu, nije nikakva tajna.

„Odmah sutradan on mi je napisao da će da me prijavi policiji. I oni su dan dva nakon toga došli po mene. Na postavljena pitanja sam odgovorio da su mi motiv i cilj bili da smatram da je važno da se zna, imenom i prezimenom, ko su ljudi koji napadaju građane na mirnom protestu i izazivaju incidente, i koje su im karakterne i psihološke osobine”, objasnio je on.

Prozivanje načelnika MUP-a Kikinda

Pošto je smatrao neprimerenim da ga policija privodi zbog posta na Fejsbuku, postavio je novi, gde je načelniku kikindske policije poručio da bi bilo korisnije da se bavi razotrkivanjem kriminala.

„Nego da te pitam, ti načelniče kikindskog MUP iz kojeg je upućen dopis u policiju u Novom Sadu da me pozovu na informativni razgovor zbog objave na Fjesbuku: znaš li možda da li su ovaj okruženi direktor narko diler koji je juče uhapšen po nalogu Europola, i njegov drug Bajatović finansirali kupovinu glasova po selima oko Kikinde? Da li je Zoran Stefanović odbornik u Skupštini grada Kikinda pokrao novac iz Organizacije slepih Vojvodine i šta je policija povodom toga preduzela?

Jesi li možda utvrdio da li su gradonačelnik koji je podneo ostavku (Nikola) Lukač i svita oko njega za nekoliko godina vlasti postali vlasnici nekretnina u zemlji i inostranstvu?

Šta je sa rekonstrukcijom škole ‘Feješ Klara’, jel neko se ugradio???

Dakle pusti ti šta ja pišem po FB imaš pametnijeg posla, zaradi platu od novca koji građani za tebe odvajaju”, naveo je Arsenić.

Novi informativni razgovor

Odgovor je ubrzo usledio – kikindska policija opet šalje dopis novosadskoj, da se ponovo privede, nakon čega su ga telefonom pozvali i tražili da se javi u stanicu.

„Kad sam otišao, opet me pitali isto – da li sam ja pisao i koji su mi motivi i cilj. Rekao sam im da sam to napisao jer smatram da je zadatak policije da da odgovore na pitanja koja sam postavio u postu, a ne da poziva mene na informativni razgovor, iako nisam počinio krivično delo”, kaže Arsenić.

On smatra da policija u Kikindi nije u funkciji zaštite građana i razotrkivanja kriminalnih dela, nego im je prioritetni zadatak “zaštita i prikrivanje krivičnih dela koje su počinili pripadnici vladajuće stranke”.

„Potpuno je neprimereno da se neko, ako nije počinio krivično delo, privodi i poziva u policiju i time se traumira ne samo on, nego plaše i članovi njegove porodice, a to gledaju i komšije. Unuk od šest godina mi kaže: ‘Deda, opet te vodi policija‘. Prijava batinaša iz Kikinde ne treba da bude stvar policije, nego nek me privatno tuži ako smatra da sam povredio njegova prava, da se to reši pred nadležnim sudom. Ja nisam iznosio podatke iz njegovog zdravstvenog kartona, nego ono što ceo grad zna”, zaključuje Arsenić.

Poručuje da će nastaviti da otkriva kriminalne radnje vlasti naprednjaka u Kikindi.