Srbima na Kosovu curi rok za zamenu srpskih vozačkih dozvola za kosovske. To je poslednji korak ka ukidanju dvojnih dokumenata, nakon što su kosovske institucije ukinule dvojne lične karte i srpske registarske tablice

Kada su pre 24 godine Petar i Radmila Subotić dobili rešenje Centra za socijalni rad da mogu da usvoje jednogodišnju Ljubicu, njihovoj sreći nije bilo kraja.

Rat se završio i Subotići su u Severnoj Mitrovici konačno mogli da grade porodični život, sve dok nije došao trenutak da Ljubica zatraži kosovsku ličnu kartu. Tada su saznali da kosovski sistem nju ne prepoznaje, jer su odluku o usvojenju donele srpske institucije na Kosovu.

„U Centru za socijalni rad i civilnoj administraciji oni traže da sud donese odluku o usvojenju rešenja koje je izadao međuopštinski Centar za socijalni rad Kosovka Mitrovica, i na osnovu njega da ide dalje. Međutim, oni tvrde da ako to uradimo onda priznajemo Republiku Srbiju“, rekao je Petar Subotić za DW.

Uzalud dokazi da je Ljubica na Kosovu odrasla, školovala se i lečila se, jer sve je to činila u paralelnim srpskim institucijama, koje Kosovo smatra ilegalnim.

Ljubica sada ne može da dobije ni ličnu kartu, ali ni pasoš ni vozačku dozvolu.

„To pravi problem u svakodnevnom životu. Brinemo, strepimo da je ne proglase stranim državljaninom, da je ne deportuju odavde“, kaže Radmila Subotić.

„Osnivam porodicu, još malo se udajem. Moj verenik, on je iz Srbije došao da živi ovde, on bi, na primer, mogao da dobije dokumenta za nedelju dana, dok ja, koja živim ovde, ne mogu“, kaže Ljubica Subotić.

Mentor Boja je socijalni radnik u Mitrovici. Njemu su ovakvi slučajevi dobro poznati. Zbog nepriznavanja srpskih izvoda iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih, kao ni drugih odluka paralelnih srpskih institucija na Kosovu, jedan deo Srba i dalje ne može da dobije kosovska dokumenta.

„Kada bi se uradila legalizacija dokumenata moralo bi da se traži legalizacija odluke druge države i bilo je slučajeva da je naš sud to i uradio kako bi neko uživao svoja prava u sistemu Kosova. Bilo je takvih slučajeva. Kada je reč o paralelnim institucijama Srbije, ne znam da li je to moguće s takvom dokumentacijom. To zavisi od tehničkih pregovora u Briselu i verujem da će se pre ili kasnije naći rešenje“, kaže Boja.

Ljubica je sada u drugom stanju. Da li će pre stići beba ili rešenje iz Brisela – ne zna, samo se nada da barem njen budući suprug i dete neće morati da prolaze kroz administrativni lavirint, jer žele da ostanu na Kosovu.

„Ovde sam rođena, ovde živim dugo, i samo bih volela da moja buduća porodica živi ovde, da svi lepo živimo. Iskreno da vam kažem, nigde drugde ne bih živela nego ovde, jer mi je ovde stvarno najlepše“, kaže Ljubica Subotić.