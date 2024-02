U Domu Narodne skupštine održana je konstitutivna sednica na kojoj su potvrđeni mandati narodnih poslanika. Prvi radni dan skupštinskog saziva obeležili su zvižduci i transparenti. Poslanici vlasti položili ssu zakletvu u sali, a opozicija u holu.

Opozicioni poslanici najavljuju da će nastaviti da pokazuju da je saziv Skupštine rezultat izborne krađe.

Kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević kaže za „Vreme“ da je potez opozicije odjek zahteva da se ne počne sa konstitutivnom sednicom Skupštine Srbije dok se ne sačeka šta Evropski parlament ima da kaže o srpskim izborima.

„Mislim da smo uspeli jer je sednica prekinuta i ne znamo kad će se nastaviti. Nije bilo poziva za konsultacije. Držaće nas ovako na stend baju.“

Đorđević navodi da će dalje ponašanje poslanika iz koalicije „Srbija protiv nasilja“ biti „shodno situaciji“.

„Nama nije cilj da se nikada ne čuje ništa iz Skupštine, nama je cilj da govorimo kada možemo. Zakletvu smo položili u skupštinskom holu. Mi učestvujemo na drugačiji način jer predstavljamo građane koji su glasali za nas”, kaže Đorđević.

Biće još

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš kaže za „Vreme“ da će opozicija i nadalje koristiti sva dozvoljena i demokratska sredstva uobičajena u evropskim parlamentima.

„Imamo saziv koji je posledica izborne krađe. To ćemo na neki način morati da ističemo tokom celog zasedanja, koliko god da ovaj saziv potraje. Insistiraćemo da je ovo rezultat pokradenih izbora u jednoj meri. U manjoj meri nego u Beogradu, gde je pokraden ceo grad.“

U sali će, kaže Ponoš, sedeti neki poslanici koje bi trebalo da je sramota što tu sede. „Zbog našeg izbornog sistema, teško je reći ko su oni tačno, pa bi trebalo da je sramota sve režimske poslanike.“

Pretresi poslanika

Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović kaže da nisu želeli da zakletvu polože pred onima i sa onima koji su učestvovali u izbornoj krađi.

„Zbog toga smo zakletvu položili u holu Narodne skupštine. Mi zakletvu polažemo građanima i Ustavu, a ne naprednjacima“, kaže Grbović za „Vreme“.

„U nastavku ove ali i na narednim sednicama ćemo učestovati u raspravi jer je važno da naše poruke dođu i do onih građana koji nisu imali priliku da nas čuju, ali ćemo uvek biti spremni da reagujemo ukoliko vlast pokuša da nas ućutka ili maltretira.“

Delovanje u tri pravca

Radomir Lazović, koji je bio prvi na listi koalicije „Srbija protiv nasilja“, kaže za „Vreme“ da je ovo veliki uspeh opozicije jer je uspela da zaustavi tok sednice.

„SNS je pokušao da se sakrije od činjenice da su izbori pokradeni. Nama je bilo važno da građani i građanke koji ne mogu da gledaju profesionalne medije čuju da se u Srbiji desila velika krađa, da je to produbilo krizu u kojoj se naša zemlja nalazi i da je neophodno ponoviti izbore po fer i slobodnim uslovima.“

On se nada da će sednica biti nastavljena tek nakon rasprave u Evropskom parlamentu u četvrtak i dodaje da će opozicija nastaviti da dela u tri pravca.

„Jedan je da pred domaćim sudstvom izguramo stvari do kraja, drugi da kroz različite performanse, akcije, proteste sprečimo Vučića da se sakrije od problema u državi i treći obezbedimo međunarodnu podršku za komisiju koja će utvrditi šta se desilo i obezbediti da se dođe do fer i slobodnih izbora.“

Predsednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je za „Vreme“ da će opozicija nastaviti da se bori kako u Skupštini, tako i na ulici.

„Mi smo planirali da iskoristimo svoj boravak u Skupštini da građani Srbije čuju šta se dogodilo na izborima, jer ljudi koji ne prate slobodne medije ne znaju da se desila neviđena pljačka. To će čuti svakako već na prvoj sledećoj sednici. A što se tiče daljih aktivnosti, performansa, opstrukcije nastavićemo i to. A kad i kako, to će biti stvar dogovora“, kaže Jovanović.