Ministar Martinović nije upućen u poljoprivredu i probleme poljoprivrednika, niti bi trebalo da bude na mestu koje se bavi jednom od najvećih privrednih grana u Srbiji. Martinović ne zna ništa o poljoprivredi, ali je najgore to što ne želi ni da uči o tome, i dok sačekamo da nešto nauči o poljoprivredi mi smo propali, kaže za „Vreme“ Dragan Kleut iz Saveza poljoprivrednika Banata

Savez poljoprivrednika Banata zahteva momentalnu ostavku ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića zbog njegovih izjava o poljoprivrednicima i potpune nekompatibilnosti i nesposobnosti da obavlja tu funkciju. Martinović nije upućen u poljoprivredu i probleme poljoprivrednika, niti bi trebalo da bude na mestu koje se bavi jednom od najvećih privrednih grana u Srbiji. Staviti takvog čoveka na takvo mesto je totalno nenormalno, kaže za „Vreme“ Dragan Kleut iz Saveza poljoprivrednika Banata.

„Martinović ne zna ništa o poljoprivredi, ali je najgore to što ne želi ni da uči o tome, i dok sačekamo da nešto nauči o poljoprivredi mi smo propali“, ocenjuje Kleut.

On naglašava da Martinovićeve navode da su poljoprivrednici povezani sa stranim obaveštajnim službama poljoprivrednici smatraju ponižavanjem i uvredom čoveka koga poljoprivrednici plaćaju i koji im je resorni ministar.

Fašistički medijski linč poljoprivrednika

„Poljoprivrednike je privodila Bezbednosno-informativna agencija (BIA) posle fašističkog medijskog linča sa dezinformacijama i lažima o njima – da rade protiv interesa države. Martinović je rekao da smo mi državni neprijatelji, izdajnici svoga naroda, mi koji hranimo ovaj narod, i svoju i tuđu decu, sve građane Srbije“, kaže Kleut.

On podseća da su poljoprivrednici učestvovali u svakom ratu i branili Srbiju i borili se za njenu slobodu od kako ona postoji.

„Izjave kao što su Martinovićeve mogu da se očekuju samo od lošeg čoveka, sa lošim namerama. Poljoprivrednik iz Subotice Damir Perčić je hrvatske nacionalnosti i učestvovao je u ratu na strani Srbije od 1991. do 1993. godine. Gospodin Perčić je ratni veteran Republike Srbije, ima posttraumatski stresni poremećaj zbog koga se svakodnevno leči. Država Srbija ga je mobilisala, on se odazvao pozivu i nikada u životu nije imao nijedan drugi pasoš osim srpskog. Sramota je za ovu državu što to radi i što ponižava poljoprivrednike“, ističe Kleut.

Sa Martinovićem ne može da se razgovara

On podseća da mnogi članovi Vlade Srbije imaju dvojna državljanstva.

„Izgleda da smo mi pogrešili što smo tolike patriote pa nemamo rezervnu državu kao oni. Mi sa čovekom kao što je Martinović više ne možemo da pričamo. On to što je rekao za poljoprivrednike može da priča na takmičenju lažova ili sa Marijanom Rističevićem, u njihovom stranačkim klubovima, a ne u Skupštini Srbije“, ocenjuje Kleut.

On naglašava da bi Martinović, umesto što kao resorni ministar predstavlja poljoprivrednike kao izdajnike, trebalo da postavi pitanje da li Marijan Rističević „ima lažnu seljačku stranku“.

„Ne znam ko je član u toj Rističevićevoj stranci, pošto nema nijednog seljaka oko sebe, svi seljaci pljuju predsednika Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije i smatraju ga običnim kriminalcem, lopovom koji se okoristio o politku tako što je traktorom ušao u Beograd. Zašto mi ne možemo da uđemo traktorom u Beograd?“, pita Kleut.

Neregulisano slobodno tržište je „rak rana“

On ponavlja da je među najznačajnijim zahtevima poljoprivrednika upućenih Vladi da im bez ikakvog uslovljavanja bude isplaćeno 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme.

„Ova godina je bila izuzetno sušna i teška i veliki broj poljoprivrednika je posejao svoje seme prilikom setve pšenice. Isplata tih 17.000 dinara bi pomogla da opstanemo i preživimo“, kaže Kleut.

On ističe da je u proteklih 12 godina „rak rana“ regulisanje slobodnog tržišta poljoprivrednih proizvoda i relevantna slobodna berza priznata u svetu, „koju mi nemamo“.

„Mi imamo dogovorni otkup za naše proizvode i Produktnu berzu Novi Sad koja je akcionarsko društvo na kojoj veliki otkupljivači imaju monopol na tržištu. Razlika u ceni kilograma naše pšenice i cene pšenice na budimpeštanskoj berzi, koja je relevantna, veća je od 10 dinara, tamo je pšenica skuplja 10 dinara. Oni nas pljačkaju. Tražimo da izvade obe ruke iz naših džepova koje su gurnuli od kako su došli na vlast, da nas puste da preživimo od svog rada“, kaže Kleut.

Zakoni po meri tajkuna

Pošto poljoprivrednici traže i gorivo na svim pumpama bez akcize u 2025. godini i izmenu zakona najkasnije do 30. novembra, Kleut navodi da poljoprivrednici imaju problem sa gorivom, jer su ove godine dobili popust od samo 50 dinara po litru.

„Kada su došli na vlast prvo su skinuli subvencije po hektaru sa 14.000 dinara na 2000 dinara. Imali smo 60 litara goriva bez akciza, pa su i to ukinuli. Mi nismo mađioničari i ne možemo da izdržimo takav pritisak i takvu otimačinu našeg novca. Mi 12 godina grcamo, ulazimo iz kredita u kredit, i oni izgleda žele da nas totalno unište. Poljoprivrednici se već 10 godina bore na ulicama za opstanak malih i srednjih poljoprivrednika, a ne da se pravi zakon po meri velikih otkupljivača i tajkuna koji imaju po 30, 40 i 50 hiljada hektara zemlje“, zaključuje Kleut.