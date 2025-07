Više od 100 bivših i aktivnih pripadnika MUP-a potpisalo je javni apel kolegama da odbiju nezakonita naređenja u jeku blokada u Srbiji. Policija je optužena za brutalnost, zastrašivanje, premlaćivanje.

Malo je reći da deo javnosti uopšte ne veruje da policija deluje u skladu sa zakonom – već kao politički instrument.

Među njima je i Uglješa Bokić, koji je upravo zbog nezadovoljstva stanjem u MUP-u napustio službu 2023. i prešao u novinarstvo. I danas je u kontaktu s bivšim kolegama i kaže da jedan deo policije uopšte ne podržava postojeće stanje.

„Zakon ih obavezuje da rade i da budu na ulici, a s druge strane stoji moralno pitanje koje se nameće i koje je u potpunoj suprotnosti s onim što njima zakon nalaže“, kaže Bokić za Dojče vele.

Možda tiha pobuna

O tome svedoče i dvojica aktivnih policajaca s kojima je DW razgovarao. Oni kažu da među pripadnicima MUP-a raste nezadovoljstvo, posebno poslednjih meseci, ali da za sada „samo gunđaju u bradu“, piše DW.

„Možda ljudi to priželjkuju, ali to da će policija preći na stranu naroda je poprilično romantizovana teza“, kaže Bokić. „Pre mogu da zamislim neku tihu pobunu u smislu da će ljudi odlaziti, uzimaće bolovanja, ili će gledati da na neke druge načine izbegnu to da intervenišu nad građanima, a da opet ne ugroze svoj status u MUP-u“, objašnjava Bokić.

On odbacuje teorije koje kruže u javnosti da je vlast zamenila policajce „ljudima sa strane“, jer bi, kako kaže, takve informacije sigurno procurile. Ipak, tvrdi da u policiji postoji „mali krug apsolutno lojalnih režimu“.

„Na primer, Jedinica za obezbeđenje ličnosti i objekata, kojom komanduje Marko Kričak – čovek kojeg je [Bratislav] Gašić doveo“, kaže Bokić.

Prema njegovim informacijama, upravo je ta jedinica učestvovala u incidentu ispred Pravnog fakulteta, kada je, kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, grupa policajaca maltretirala jednu studentkinju i čupala je za kosu pokušavajući da joj otključa telefon.

Brutalnost se zataškava

Za sada nijedan policajac nije odgovarao za tavo postupanje.

Kako to izgleda u praksi, za „Vreme“ otkriva jedan od inspektora Sektora unutrašnje kontrole MUP-a. On je sa kolegama mesecima na ulici, u civilu, i posmatra šta rade kolege u uniformama.

„Ali ne da bismo nadzirali njihov profesionalizam, već da bismo zabeležili koliko su odani vladajućoj partiji, pošto partija upravlja policijskom silom“, kaže ovaj inspektor, uz uslov da mu ne objavljujemo ime.

„Kada dobiju naredbu da rasturaju okupljene, onda, takođe zbog političkog pritiska, koliko god da su brutalni, ne odgovaraju za prekomernu upotrebu sile. Sve se zataškava“, dodaje on.

izvori: DW, Vreme