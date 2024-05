Sa 152 glasa „za“, 61 „protiv“ i bez uzdržanih, poslanici Narodne skupštine su javnim glasanjem izglasali novu Vladu Srbije 2. maja. Jedna od najbrojnijih vlada u novijoj srpskoj istoriji broji ukupno 32 člana – premijera Miloša Vučeviča, jednog potpredsednika bez resornog ministarstva i 30 ministara, od kojih je pet bez portfelja.

Neki od ministara produžili su svoj mandat u resornim ministarstvima, drugi su iz jedne fotelje prešli u drugu, a treći su se prvi put našli u ulogama ministara. Među ministrima se našao i veliki broj onih kojima članstvo u Srpskoj naprednoj stranci nije prvi „rodeo“. Narodski rečeno – preletači.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija: Siniša Mali

Siniša Mali će i u mandatu Miloša Vučevića nastaviti da obavlja funkciju ministra finansija, gde je prvi put došao 2018. Pre ulaska u Vladu Srbije, bio je gradonačelnik Beograda od 2014. do 2018. Pre nego što je postao gradonačelnik, bio je specijalni savetnik za privredu i finansije u Vladi tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića.

Ipak, Vučićev čovek od poverenja i jedan od najistaknutijih funkcionera za vreme vladavine SNS-a je od 2001. do 2003. radio kao pomoćnik u Ministarstvu za privredu i privatizaciju, gde je jedno vreme bio i zamenik ministra, a zatim i kao direktor Centra za tendersku privatizaciju u Agenciji za privatizaciju.

Sa tog mesta vodi tendersku i aukcijsku privatizaciju, restrukturiranje i tržište kapitala. Nakon ukidanja Centra za privatizaciju, postaje direktor Centra za tendere, a na toj poziciji ostaje do kraja 2003. godine.

Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova: Ivica Dačić

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić važi za jednog od najdugovečnijih političara na srpskoj političkoj sceni.

Od 2022. do formiranja aktuelnog saziva obavljao je funkciju ministra spoljnih poslova. Od 2020. do 2022. napravio je kratak predah u ulozi ministra, a oprobao se u funkciji predsednika Narodne skupštine. Pre toga je od 2014. do 2020. bio prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova.

Od 2012. do 2014. Dačić je vršio funkciju predsednika Vlade.

Međutim, Ivica Dačić je bio važna politička figura i pre saradnje sa SNS-om, te je svoju prvu ulogu ministra unutrašnjih poslova obavljao od 2008. do 2012. godine, za vreme Vlade Mirka Cvetkovića. Takođe, Dačić je bio i ministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. godine do januara 2001. godine.

Potpredsednik vlade i ministar bez portfelja: Aleksandar Vulin

Nije bilo potrebno dugo da Aleksandar Vulin nakon podnošenja ostavke na mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) dobije novu funkciju. Ovaj put Vulin nije dobio određeni resor, ali je nagrađen ulogom potpredsednika Vlade.

Vulin je od 2020. do 2022. obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova, a od 2017. je bio ministar odbrane. Od 2014. je vršio funkciju ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Imenovan je 2012. godine za direktora Kancelarije za KiM, nakon čega je postao ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju. Vulin je osnivač Pokreta socijalista, čiji je predsednik bio do 2022. godine.

Bio je i istaknuti član Jugoslovenske levice predvođene Mirom Marković. Pre osnivanja Pokreta socijalista, Vulin je tokom prve decenije 20. veka bio član Socijalističke partije Srbije.

Ministar spoljnih poslova: Marko Đurić

Na mesto šefa diplomatije Marko Đurić dolazi nakon što je obavljao dužnost ambasadora Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. U maju 2014. Đurić je imenovan za direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Bio je šef tima za pregovore Beograda i Prištine i šef pregovaračke grupe za poglavlje 35 u procesu pristupanja Srbije EU. U periodu od 2012. do 2014. godine bio je spoljnopolitički savetnik predsednika Srbije. Đurić je jedan od osnivača i prvih članova Srpske napredne stranke, a 2009. je postao koordinator Pravnog tima i asistent zamenika predsednika stranke Aleksandra Vučića.

Krajem 2012. godine postao je član Predsedništva SNS-a, a u maju 2016. godine izabran je za potpredsednika SNS-a.

Politički angažman Marka Đurića započet je 2000. godine, kada se priključio pokretu Otpor. Tamo je postao aktivista u pres-timu i učesnik u petooktobarskim dešavanjima, koja su dovela do svrgavanja režima Slobodana Miloševića.

Ministarka za evropske integracije: Tanja Miščević

Kao nestranačka ličnost,Tanja Miščević ostaje na funkciji ministarke za evropske integracije za koju je izabrana 2022. godine. Ona je od 2013. do 2019. obavljala dužnost šefa Tima za pregovore Republike Srbije sa Evropskom unijom.

Miščević je i pre vladavine SNS-a imala zapaženu ulogu. Od 2009. do 2011. obavljala je funkciju potpredsednika Agencije za borbu protiv korupcije, a od 2010. do 2012. bila je državni sekretar u Ministarstvu odbrane.

Pre toga je bila je direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije od 2005. do 2008. godine.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: Goran Vesić

I Goran Vesić ostaje na funkciji ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za koju je izabran 2022. godine.

Danas je on član Predsedništva SNS, ali je poznat i kao bivši zamenik gradonačelnika Beograda i bivši istaknuti član Demokratske stranke u periodu od 1990. do 2013. godine.

Vesić je na izborima 2000. godine izabran za narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, kao kandidat na izbornoj listi Demokratske opozicije Srbije.

Kasnije je obavljao brojne funkcije, od kojih valja istaći period od 2003. do 2004. kada je bio zamenik ministra odbrane.

Ministarka prosvete: Slavica Đukić Dejanović

Slično kao i Ivica Dačić, i Slavica Đukić Dejanović je obavljala značajne funkcije i pre 2012. godine. Što je, uostalom, i logično jer se radi o članici SPS-a, partije koja je pre saradnje sa SNS-om zajedno sa Demokratskom strankom činila vlast od 2008. do 2012.

U tom periodu je Đukić Dejanović bila predsednica Narodne skupštine Republike Srbije. U sedam mandata bila je poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Saveznom parlamentu SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Od 2012. do 2014. godine bila je ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije.

Od avgusta 2016. do oktobra 2020. obavljala je funkciju ministarke bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužene za demografiju i populacionu politiku.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: Nemanja Starović

Nemanja Starović je do izbora za ministra obavljao funkciju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane od 2022. godine. Pre toga bio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova.

Za odbornika Skupštine Novog Sada izabran je 2008. godine kao član Srpskog pokreta obnove, a obavljao je i funkciju člana Gradskog veća za obrazovanje. Bio je predsednik Izvršnog odbora SPO, a od 2015. godine postao je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Ministarka za brigu o porodici i demografiji: Milica Đurđević Stamenkovski

Funkciju ministarke prvi put obavlja i Milica Đurđević Stamenkovski, poznatija kao Milica Zavetnica, predsednica i suosnivačica političke stranke Zavetnici. Od 2022. do saziva aktuelne Vlade bila je narodna poslanica. U izbornu trku 2023.

Zavetnici su ušli kao opozicija, u koaliciji sa Dverima, ali nisu prešli cenzus. Ipak, ubrzo nakon decembarskih izbora je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako voleo da je vidi u svojoj stranci, nazivajući je talentovanom političarkom.

Pre ministarske funkcije, Milica Đurđević Stamenkovski je bila poznata po oštrim kritikama režima, te su je članovi SNS-a neretko nazivali „lažljivicom“. Đurđević Stamenkovski je ćerka novinara i književnika Rajka Đurđevića, koji je tokom devedesetih godina prošlog veka bio aktivni član Srpske radikalne stranke.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Aleksandar Martinović

Aleksandar Martinović je u prethodnom sazivu Vlade bio ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, dok će u aktuelnom sazivu obavljati funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Međutim, Martinović je pre članstva u Srpskoj naprednoj stranci bio aktivan član Srpske radikalne stranke.

Do prelaska u SNS 2012, Martinović je često upućivao kritike na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, nazivajući SNS „mafijaškom, lopovskom, tajkunskom tvorevinom“.

Nakon pristupa naprednjacima, poznato je njegovo izvinjenje Vučiću i Nikoliću uz reči da je „ispao magarac i najveća politička budala“.

Ministar za brigu o selu: Milan Krkobabić

Milan Krkobabić ostaje na funkciji koju je obavljao od 2020. godine u prethodna dva saziva Vlade. U periodu od 2008. do 2012. Od avgusta 2016. godine do oktobra 2020. godine obavljao je funkciju ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća.

U septembru 2012. imenovan je na funkciju generalnog direktora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, koju je obavljao do avgusta 2016. godine. Krkobabić je od 2008. do 2012. bio zamenik gradonačelnika Beograda.

Jedan je od osnivača i predsednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), koja je zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije i Jedinstvenom Srbijom formirala vlast sa demokratama 2008.

Ministar za javna ulaganja: Darko Glišić

Glišić je prvi put ministar, ali je pre nove funkcije bio tri puta biran za predsednika Opštine Ub.

Političku karijeru je započeo u Srpskoj radikalnoj stranci, koju je napustio 2008, postavši jedan od osnivača Srpske napredne stranke, gde danas obavlja funkciju predsednika Izvršnog odbora.

Bio je narodni poslanik u dva skupštinska saziva od 2003. do 2008. godine.

Ministar bez portfelja: Nenad Popović

Nenad Popović je za ministra bez portfelja biran u dva mandata od 2017. do 2022. godine. Bio je narodni poslanik u dva mandata, a 2012. je izabran za potpredsednika Skupštine.

Političku karijeru započeo u Demokratskoj stranci Srbije, a po napuštanju te stranke 2014. godine osniva Srpsku narodnu partiju na čijem je čelu i dalje.

Popović je obavljao je funkciju potpredsednika Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju od 2006. godine do 2007. godine. Tokom 2006. godine postavljen je na funkciju potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, a 2007. godine imenovan je za zamenika predsednika ovog vladinog tela.

Ministarka bez portfelja: Tatjana Macura

Tatjana Macura je bila narodna poslanica od 2016. do 2020. godine. Političku karijeru je započela u pokretu „Dosta je bilo“, gde je bila i članica Glavnog odbora.

Pokret napušta 2018, kada je zajedno sa još četvoro bivših poslanika DJB osnovala Stranku moderne Srbije. U novembru 2023, pred vanredne parlamentarne izbore, Macura je zauzela 22. mesto na izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, kada je istakla da je „kandidovana kao nestranačka ličnost“.

Predsednica je udruženja „Mame su zakon“ i preduzetnica.