Brutalnost policije na ulicama Srbije, prekomerna upotreba sile i nezakonito postupanje prilikom hapšenja uzeli su maha.

Već osam meseci traje borba za pravnu državu koju su pokrenuli studenti. Studenti su zastrašivani, mlaćeni, a od kada je studentska buna prerasla u građansku, na meti organa reda može se naći svako ko se, čak i slučajno, u pogrešno vreme našao na pogrešnom mestu.

„Sitnih“ sukoba demonstranata i policije bilo je još od početka blokada krajem prošle godine. Pred najavljene proteste sprovođena su i „preventivna“ hapšenja.

Dok pobunjeni deo društva smatra da u bespravnoj državi ima pravo da u svojoj borbi blokira saobraćaj, vlast je policiji izdala naređenje da razbija blokade, hapsi učesnike protesta, masovno ih legitimiše i piše prekršajne prijave, pri čemu često dolazi do prekomerne upotrebe sile, a sve u ime zakona.

Zapravo je i sam izlazak na ulice maskiranih žandarma u punoj opremi za razbijanje demonstracija prekomerna reakcija državne sile na potpuno mirne građanske proteste.

Martovska brutalnost

Pendreke su na „blokadere“ policijci prvi put isukali tokom prve blokade RTS-a.

U noći između 10. i 11. marta pripadnici Žandarmerije sukobili su se sa studentima ispred zgrade javnog servisa. Tada je povređen i jedan policajac.

Policija tuce studente.. svi kod RTSa pic.twitter.com/U6xDHkfDZO — Petar Petrovic (@tombomn) March 10, 2025

Usledio je najveći skup u istoriji Srbije 15. marta u Beogradu. Zvuk koji je razbio ljude koji su mirno protestovali u Ulici kralja Milana, uneo strah i paniku među prisutnima i kod mnogih izazvao fizičke tegobe.

Upotreba u Srbiji zabranjenog zvučnog oružja svakako spada u policisjku brutalnost.

Da li Srbija uopšte poseduje zvučni top❓ Mediji su još 2022. i početkom 2023. godine pisali o nabavci zvučnog topa, što tada MUP nije potvrdio, ali ni demantovao. Izvori: X/CaraUrosa, mtiosavljevic pic.twitter.com/2jDxObZXip — #dasenelazemo (@istinomer) March 15, 2025

Brutalnost pre Vidovdana

Pred Vidovdan su studenti pozivani na informativne razgovore, opet su vršena hapšenja kao i pred 15. mart, a jedan od slučajeva koji je podigao na noge Srbiju jeste slučaj Stefana Tomića.

Stefan Tomić priveden je 24. juna, a Studenti u blokadi naveli su tada u saopštenju da su ga dvojica muškaraca u civilu na putu ka raskrsnici ispred Vlade „nasilno uvela u automobil“.

Satima kasnije nije se znalo gde se Stefan nalazi i u kakvom je stanju.

Brutalnost na Vidovdan

Ipak, najveća brutalnost nad „neposlušnim“ građanima počela je u vidovdanskoj noći, posle protesta u Beogradu. Tada je svako na svoj način doživeo „zeleno svetlo“ koje su dali studenti.

Suzavac, premlaćivanje, nasilno hapšenje i potiskivanje pobunjenih građana u Beogradu označili su početak višednevnih nereda koji su se iz prestonice proširili narednih dana i na ostale delove Srbije.

Student iz Gornjeg Milanovca povređen tokom protesta u Beogradu https://t.co/kxeQvL4bBd pic.twitter.com/IsxxtTDbjZ — GMinfo.rs (@GMinfors) June 29, 2025

Student Luka Mihajlović uhapšen je u vidovdanskoj noći, a njegov kolega je za N1 tada izjavio da je Luka zadobio teške telesne povrede.

Novak Simin rekao je tada da je Luka „zadobio teške telesne povrede – slomljenu gornju vilicu, nos, jagodičnu kost, naprslu čeonu kost, ima i povrede očne duplje, čeka već na operacije koje moraju da mu budu pružene, adekvatna pomoć“.

Kako je naveo Simin, ono što znaju i što su videli sa snimaka i iz izjava svedoka, „kordon Žandarmerije je krenuo da probija, a Luka je ostao“.

„Vidi se na snimcima kako on podiže ruke, ne napada policiju, a jedan od žandarma ga u punoj opremi udara prvo pesnicom u lice, a zatim kad pada na zemlju i dalje se vide dodatni udarci, što je dovelo do teških telesnih povreda. Luki narednih šest do sedam sati nije pružena adekvatna pomoć, do ranih jutarnjih časova se nalazio u vozilu Žandarmerije“, rekao je tada Simin.

Postvidovdanska represija

Videlo se već 28. juna kasno u noć da je Vidovdan samo početak. Zemun je krenuo prvi, a onda su ustali i Novi Sad, Užice, Čačak, Niš, Zaječar, Kragujevac, Zrenjanin, Subotica, Šabac, Loznica…

Blokade i građanska neposlušnost širom Srbije dovele su do angažovanja velikog broja policijskih snaga.

Pojavile su se i sumnje da pojedinci koji hapse građane i studente čak nisu pravi policajci.

Nizali su se redovni izveštaji MUP-a o broju uhapšenih demonstranata i broju povređenih policajaca.

Ali organi reda nisu prestali sa brutalnošću.

Građani navode da su kordoni policije stigli ispred zgrade ETF-a, zaleteli se na ljude pic.twitter.com/id2G04O4mm — Mašina (@MasinaRS) July 2, 2025

Troje studenata i jedan advokat povređeni su u pokušaju upada policije na Pravni fakultet u Beogradu i masovnom hapšenju koje se desilo 3. jula u Beogradu.

Nova.rs došla je do snimka na kojem se vidi brutalnost koju ljudi u uniformama primenjuju nad jednom studentkinjom, u pokušaju da joj otključaju telefon uz pomoć prepoznavanja lica.

Portal https://t.co/z0zJelDd2i došao je u posed uznemirujućeg snimka stravičnog policijskog postupanja prema studentkinji, prošle nedelje, tokom blokade ispred Pravnog fakulteta u Beogradu. pic.twitter.com/OLfrbEMpK1 — nova.rs (@novarsonline) July 8, 2025

Hapšeni su čak i srednjoškolci.

U Zemunu uhapšen Božo Vasović, mladi gitarista i učenik SMŠ Stanković pic.twitter.com/EKKHpJp1jx — Ne lomite mi bagrenje (@janjic_vladan) June 30, 2025

UHAPŠEN GIMNAZIJALAC, krenuo na predaju knjižica u 11h. GRUJIĆ PETAR se zove! Ne kažu gde ga vode. Potom im je

Advokat @RastkoNaumov preprečio put i izboksvao da se obavesti njegova mama. Ljudi su van sebe! pic.twitter.com/96fx88FiOL — Djordje Miketic (@djordjemiketic) July 4, 2025

Roditelji sa decom takođe trpe torturu. Policija pred detetom maltretira roditelje, ponižava ih i stresira dete. Trudnoj majci brani da priđe detetu. Policajac Stojilkovic 137408 preti uznemirenoj trudnoj zeni: „Samo me pipneš napad na…“ (nerazumljivo blebece ne znajuci ni on sta bi pametno rekao). Umesto da… pic.twitter.com/QB9R0YRHVs — MM (@mamihajllo) April 2, 2025

Užička republika

Užice je ovih dana bilo centar pobunjene Srbije jer su Užičani prvi probili kordon policije i uspešno blokirali magistralni put.

Nakon blokade magistrale pritvor je određen Radovanu Novakoviću, Pavlu Cicvariću, Branku Nikoliću, Aleksi Nikoliću, Dejanu Ćosiću, Vladana Sinđiću i Marku Radovanoviću.

Upravni odbor (UO) Advokatske komore Srbije je izglasao trodnevnu obustavu rada advokata, a povod je odluka o određivanju pritvora do 30 dana njihovom kolegi iz Užica Radovanu Novakoviću.

Portal Nova.rs je objavio da se u užičkoj bolnici na odeljenju hirurgije od nedelje nalazi Bojan Marić (21), koji je zadobio telesne povrede prilikom intervencije Žandarmerije.

I (neki) policajci imaju dušu

Da su oči ogledalo duše moglo se videti na jednom snimku koji je osvanuo na mrežama. Policajac kojem se građani obraćaju ne može da ih pogleda u oči i na ivici je suza. Njegov kolega ipak ima više hrabrosti, ali i on na kraju skreće pogled.