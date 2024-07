Prostor za pešake i bicikliste između Brankovog i Starog savskog mosta sa novobeogradske strane je zatvoren zbog pripremnih radova za demontažu Starog savskog mosta.

Na licu mesta nalaze se radnici, bager guseničar koji skida staze i kopa, a ceo prostor je ograđen i nije dopušten prilaz u zoni radova.

Šapić: Rušimo Stari savski most zbog „malog metroa“

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je najavio da pripremni radovi na rušenju Starog savskog mosta počinju danas, u subotu, 6. jula. Prema projektu „mali metro“ na tom mestu će se umesto „stargog nemačkog savskog mosta“ izgraditi „novi srpski most“.

Radovi na mostu i jednoj cevi predviđenog tunela trebalo bi da traju tri godine. Šapić je najavio da će tokom leta početi da rade kružni tok kod Ušća, odnosno Brankovog mosta.

„Potrudićemo se da kružni tok završimo pre početka školske godine“, rekao je gradonačelnik.

Građani će braniti most

Inače, nakon najave o demontaži Starog savskog mosta najavljeni su i protesti građana.

Stari savski most je zdrav k’o dren. Građani su 2008. platili 10 miliona evra obnovu – stubovi, konstrukcija, tračnice, kontaktna mreža, proširen je deo za saobraćaj. On se namerno ne održava da bi izgledao kao ruina“, kazao je za „Vreme“ Đorđe Miketić, doskora predsednik raspuštenog Beogradskog odbora stranke Zajedno koji je, čim je pre dve godine tadašnji gradonačelnik Aleksandar Šapić najavio rušenje mosta, rekao da će „ako dođe do rušenja mosta, branićemo ga“.

Sada najavljuje isto, kaže da „ukoliko vlast ne čuje glas građana i struke, most ćemo braniti telima kao što smo branili Kalemegdan i mnoga druga javna dobra“.

