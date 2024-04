Austrijski diplomata i bivši predstavnik Evropske unije u razgovorima u Rambujeu Volfgang Petrič rekao je da su sporazumi između Kosova i Srbije validni, jer su „dogovoreni pred međunarodnim svedocima“, prenosi Koha ditore.

Reč premijera ili predsednika važi koliko i njegov potpis, smatra Petrič i napominje da usmeni pristanak znači i međunarodnu validnost.

„To je evropska praksa u slučajevima kada dva visoka političara, šefovi država dogovore i preuzmu obaveze pred međunarodnim svedocima, a to je u ovom slučaju to je Evropska unija“, ilustrovao je on.

Austrijski diplomata kaže da je Kosovo u potpunosti na dnevnom redu zajedničke bezbednosne politike u EU, ističući da bi svaka akcija predsednika Srbije Aleksandra Vučića mobilisala NATO.

Prema Petriču, Vučić ne bi ponovio grešku Slobodana Miloševića da zarati protiv NATO.

„Kažem vam sa potpunim uverenjem da na Kosovu ne može biti rata kao što se to desilo sa Miloševićem, ali sa zabrinutošću kažem da su incidenti poput onog u Banjskoj mogući i da bi unazadili mirovni proces. Tako nešto se mora sprečiti i to tokom ove godine mora biti garantovano prisustvom Kfora na severu“, istakao je on.

Petrič smatra da je Kosovo je na dobrom putu kada je reč o evropskim integracijama i članstvu u Savetu Evrope.