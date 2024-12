Saobraćajna policija najavila je da će od 16. do 22. decembra pojačati kontrolu vozača usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, a u sklopu međunarodne akcije.

Navedeno je da će biti angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi, ali i maksimalno raspoloživ broj saobraćajnih policajaca.

Zgodno vreme, baš pred praznike, kada naš čovek voli da popije. Ali, neretko i da u takvom stanju sedne za volan.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja smatra se da je vozač pod dejstvom alkohola ukoliko je nivo alkohola u organizmu veći od 0,2 promila, a prema količini alkohola u krvi postoji nekoliko stepeni alkoholisanosti.

Do 0,2 promila je blaga, a od 0,2 do 0,5 promila je umerena alkoholisanost. Ako je u organizmu izmereno od 0,5 do 0,8 promila u pitanju je srednja alkoholisanosti, a od 0,8 do 1,2 promila je visoka alkoholisanost. Teška alkoholisanost je kada je u krvi izmereno od 1,2 do 1,6 promila, veoma teška alkoholisanost je kada je izmereno od 1,6 do dva promila, a potpuna alkoholisanost je od dva promila naviše.

Već je jedno zidarsko pivo ili malo više od jedne rakije dovoljno da se dostigne zabranjenih 0,2 promila, pod uslovom da se odmah sedne za volan.

Kazne

Za blagu i umerenu alkoholisanost predviđena je kazna isključenja iz saobraćaja od 12 sati i 10.000 dinara, a za srednju i visoku alkoholisanost isključenje iz saobraćaja na 24 sata, novčane kazne od 10.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana,za visoku alkoholisanost.

U slučajevima teške, veoma teške i potpune alkoholisanosti, zakon predviđa zadržavanje u policijskoj pritvoru do 12 sati, isključenje iz saobraćaja do 24 sata i zabranu upravljanja vozilom od najamanje osam meseci. Novčane kazne kreću se od 100.000 do 140.000 dinara. U slučaju potpune alkoholisanosti uz novčanu sleduje i obavezna zatvorska kazna od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu.

Da bi saobraćajna policija mogla da ima pune ruke posla tokom najavljene akcije govore i nedavni slučajevi.

Pijani biciklista u nasilničkoj vožnji

Pre nekoliko dana u Knjaževcu je iz saobraćaja isključen vozač (47) koji je imao 3,29 promila alkohola u krvi, a u Novom Pazaru zaustavili muškarca (62) je vozio sa 2,34 promila alkohola u organizmu.

Početkom decembra u Subotici je iz saobraćaja isključen vozač (28) koji je imao 3,20 promila alkohola u organizmu, a tokom vožnje u takvom stanju izazvao je saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom. On je odmah uhapšen, a daljom kontrolom utvrđeno je da ga je u poslednje dve godine Prekršajni sud pravnosnažno osudio zbog dva teža prekršaja, pa mu je skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima privremeno oduzet automobil.

Konačno, da se svašta može očekivati i od onih koji nisu motorizovani govori i slučaj bicikliste iz Vrbasa koji je zadržan u policijskoj stanici zbog nasilničke vožnje sa više od dva promila alkohola u organizmu.