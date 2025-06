Operator Orion telekom u noć 3. juna, pola sata pre ponoći, obavestio svoje korisnike da menja programsku šemu, odnosno ukida emitovanje kanala N1.

„Do sada nezabeleženo nezakonito i neprofesionalno ponašanje nekog kablovskog operatora. Naime, dužnost operatora je da korisnika obavesti o izmeni programske šeme i to minimum 30 dana unapred. Orion je to uradio 30 minuta ranije, čime je prekršen član 131. Zakona o elektronskim komunikacijama, što je prema članu 169. istog Zakona, kažnjivo iznosom od 500.000 do dva miliona dinara i svaki korisnik Oriona to treba da prijavi“, naglasili su iz Udruženja potrašača Efektiva.

N1 nezvanično saznaje da drugi operator „ima ekskluzivno pravo na emitovanje programa N1“ i da je zato „iznenada morao da ukine“ taj program. Na pitanje N1 koji je to operator, nisu dobili odgovor.

Orion je na svom sajtu obavestio korisnike da od 4. juna N1 više neće biti deo ponude.

„U novonastalim okolnostima smatramo korektnim i profesionalnim da blagovremeno obavestimo korisnike i primenimo izmenu u programskoj šemi, ne želeći da stvaramo neosnovana očekivanja ili dovodimo u zabludu korisnike po ovom pitanju, a koji nam godinama ukazuju poverenje“, navedeno je u saopštenju Oriona.

Ozbiljan trud da se ne gleda N1

Do ukidanja N1 na Orion telekomu dolazi samo mesec i po dana nakon što su N1 i Nova S skinute sa Total TV, nakon što ga je kupio Telekom Srbija. Ove dve televizije su dobile nove pozicije na Total TV-u nekoliko nedelja ranije.

Mreža Total TV našla se u paketu svega što je kompanija United Media (Junajted medija) sredinom februara prodala češko-emiratskoj firmi e&PPF Telecom, odnosno Yettelu (Jetel). Prodaja SBB-a završena je početkom aprila, a novi vlasnik SBB-a je potom Total TV prodao Telekomu Srbije, koja je istog dana po preuzimanju Total TV korisnicima ukinula kanale N1 i Nova S.