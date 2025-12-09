Korisnici Orion telekoma ponovo su izgubili N1. Da li je ovo trajno isključenje i ima li veze sa time što je pretplatnike ove firme preuzela firma koju treba da kupi Telekom - pre samo nedelju dana

Poslednjih nekoliko meseci, pojedini korisnici Orion telekoma su se, kažu, našli u sumanutoj situaciji. Početkom juna je ovaj operater ukinuo iz svoje ponude N1, uprkos tome što im ugovor važi do kraja marta 2026, a o tome su korisnici obavešteni pola sata pre isključenja.

Ipak, nakon bezbroj poziva nezadovoljnih korisnika, pojedinima je kanal vraćen, da bi on ponovo nestao sedam meseci kasnije, u utorak, 9. decembra. Drugi ga nemaju još od leta.

„Prijateljica i ja obe imamo Orion telekom“, priča jedna Beograđanka za „Vreme“. „Ja sam izgubila N1 još letos. Prvo mi se pojavio na 999 mestu kanala, ali samo sa zamrznutom slikom i bez mogućnosti da se na kanal klinkne. Od tada ga nemam. Prijateljici su ga vratili i imala ga je – do 9. decembra.“

Građanka koja je imala N1 do zime kaže da je zvala službu odnosa sa klijentima Orion telekoma i da su joj rekli da „su samo najstarijim korisnicima vratili ovaj kanal“. Ona pak tvrdi da ni to nije tačno, jer poznaje ljude koji su na ovoj kablovskoj mreži od samog početka i ni njima u međuvremenu N1 nije bio u funkciji.

Na pitanje „Vremena“, da li su isključili N1 iz svoje ponude, iz Orion telekoma nisu odgovorili do zaključenja ovog teksta.

Prodaja, pa isključenje

Ipak, u medijima se 5. novembra pojavila infomacija da Telekom Srbija preuzima i pretplatnike Orion telekoma. Iza naizgled male „reorganizacione promene“ u okviru tri sestrinske kompanije koje u imenu nose naziv Orion telekom krije se nešto mnogo veće – prodaja Telekomu Srbije, pišu medji. Tako se ispostavilo da će najavljena prodaja preduzeća Orion telekom wifi državnom Telekomu ipak obuhvatiti i ugovore sa domaćinstvima – korisnicima Orion kablovske televizije, interneta i fiksne telefonije, što će biti omogućeno upravo kroz sada najavljenu reorganizaciju.

Ova reorganizacija je stupila na snagu pre samo sedam dana.

Saopštenjem, objavljenim na sajtu poslednjeg dana oktobra, Orion telekom je obavestio svoje korisnike da će račune ubuduće plaćati preduzeću Orion telekom wifi – upravo onom za koje je Telekom Srbije još u julu tražio dozvolu za preuzimanje (doduše od makedonske Komisije za zaštitu konkurencije koja jedina u regionu odmah izveštava javnost o podnetim zahtevima).

Za korisnike, kako se ističe – nema promene uslova ugovora.

„Za vas, kao korisnike, ne menjaju se uslovi korišćenja, cena, obim niti kvalitet usluge. Sve usluge se nastavljaju neometano, pod istim tehničkim i komercijalnim uslovima, bez potrebe za potpisivanjem novog ugovora“, navedeno je u saopštenju.

N1 u saopštenju nisu pominjali.

Ozbiljan trud da se ne gleda N1

Operator Orion telekom u noć 3. juna, pola sata pre ponoći, obavestio svoje korisnike da menja programsku šemu, odnosno ukida emitovanje kanala N1.

„U novonastalim okolnostima smatramo korektnim i profesionalnim da blagovremeno obavestimo korisnike i primenimo izmenu u programskoj šemi, ne želeći da stvaramo neosnovana očekivanja ili dovodimo u zabludu korisnike po ovom pitanju, a koji nam godinama ukazuju poverenje“, navedeno je u saopštenju Oriona.

Do ukidanja N1 na Orion telekomu došlo je letos samo mesec i po dana nakon što su N1 i Nova S skinute sa Total TV, a nakon što ga je kupio Telekom Srbija. Ove dve televizije su dobile nove pozicije na Total TV-u nekoliko nedelja ranije.

Mreža Total TV našla se u paketu svega što je kompanija United Media (Junajted medija) sredinom februara prodala češko-emiratskoj firmi e&PPF Telecom, odnosno Yettelu (Jetel). Prodaja SBB-a završena je početkom aprila, a novi vlasnik SBB-a je potom Total TV prodao Telekomu Srbije, koja je istog dana po preuzimanju Total TV korisnicima ukinula kanale N1 i Nova S.