Deo predstavnika pet srpskih opozicionih stranaka, koji su u Strazburu poslanicima Evropskog parlamenta govorili o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, zatražili su uvođenje sankcija Aleksandru Vučiću. Sankcije su zatražene i za druge visoke državne funkcionere.

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević rekla je da ta stranka, zajedno sa Pokretom slobodnih građana (PSG), čiji se lider Pavle Grbović takođe obratio, zahteva jasnu osudu policijske brutalnosti i delovanja nelegalnih paravojnih grupa, kao i konkretne sankcije u vidu zamrzavanje imovine i zabrane putovanja za visoke državne funkcionere koji su podržali nasilje nad demonstrantima.

Đorđević je navela da te stranke traže sankcije za Vučića, premijera Đuru Macuta, predsednicu parlamenta Anu Brnabić i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića.

„Želimo sankcije, zabranu putovanja i zamrzavanje imovine ključnih aktera režima – Brnabić, Vučića, Macuta, Dačića, od policajaca do službenika koji su vršili torturu“, rekla je ona i dodala da je potrebno istražiti da li se „novac evropskih poreskih obveznika koristi za korupciju državnog vrha Srbije“.

Predstavnici Stranke slobode i pravde (SSP), ZLF, PSG, Srbija centra (SRCE) i Narodnog pokreta Srbije (NPS) govorili su o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji na panel diskusiji „Srbija: Demokratija na raskršću“, koju organizuju tri političke grupe u Evropskom parlamentu (EP) – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu, a na kojoj su učestvovali i evroposlanici Katlin van Brent (Socijalisti i demokrate), Vladimir Prebilič (Zeleni) i Helmut Brandšteter (Obnovimo Evropu).

Izvor: 021