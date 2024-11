Opozicione stranke su na sastanku održanom nakon protesta u Novom Sadu odlučila da vlastima ostavi rok do sutra za ispunjenje ranije pomenutih uslova. Ako do toga ne dođe, opozicija će u petak pozvati na beogradski protest koji bi mogao da se održi iduće srede.

„Danas je održan sastanak predstavnika svih opozicionih parlamentarnih stranaka. Na sastanku je dogovoreno da će cela parlamentarna opozicija pozvati građane na veliki protest u Beogradu koji bi bio održan u sledeću sredu, ukoliko se ne ispune ispostavljeni zahtevi građana na jučerašnjem protestu do navedenog roka od 48 časova, koji ističe sutra veče“, stoji u saopštenju.

U saopštenju se navodi da predstavnici opozicije osuđuju nasilje plaćenih huligana koje je juče u Novom Sadu organizovala vlast i mirne proteste više desetina hiljada građana predstavila kao nasilne.

„Svega nekolicina ljudi plaćenih nasilnika je uništavala zgradu Gradske kuće, koju policija očigledno sa namerom nije zaštitila, niti uhapsila nasilnike. Umesto toga, policija je hapsila one koji sa nasiljem nisu imali ništa. Zato se zahteva hapšenje i procesuiranje onih koji su odgovorni za projekat rekonstrukcije Železničke stanice i onih koji su uništavali sinoć Novi Sad, a oslobađanje onih koji su na protestima privedeni bez ikakvog valjanog razloga, poput Gorana Ješića koji je ljudskom reakcijom želeo da zaštiti dečka od nelegitimisanih lica koja su ga vodila u nepoznatom pravcu“, zaključuje se u saopštenju.

Aleksandar Bugarin Protest u Novom Sadu

Najavljen skup podrške Goranu Ješiću ispred suda u Novom Sadu

Ispred Osnovnog suda u Novom Sadu sutra će u 14 časova biti održan miran skup podrške privedenom Goranu Ješiću, objavio je portal Nova.rs.

Bivši predsednik opštine Inđija i bivši potpredsednik Vlade Vojvodine Goran Ješić će sutra biti saslušan pred tužiocem u 14 sati, a ovu infromaciju potvrdio je i profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić.

„Privedeni su oni koji su protestovali protiv smrti, a nisu oni koji su odgovorni za smrt – to je slika i prilika današnje Srbije. Priveden je Goran Ješić i sutra će biti protestni skup u 14 sati ispred suda povodom njegovog saslušanja. Nemaju prava da ga terete za napad na službeno lice budući da se on suprotstavio ljudima sa kapuljačama i fantomkama koji su ličili na huligane dok su vukli dečaka. Svako bi od nas to učinio. Napad na službeno lice je moguć kao krivično delo kada se prethodno identifikuje ili kada na osnovu uniforme možete da identifikujete službeno lice“, rekao je Pajtić u dnevniku televizije Nova.

Inače, Ješiću je sinoć određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i osumnjičen je za napad na službeno lice, što je on negirao u izjavi koju je dao policiji.

Foto: N1 Privođenje Gorana Ješića

Šta se dogodilo u Novom Sadu

Podstimo, tokom velikog protesta u Novom Sadu, izbili su neredi u kojima je demolirana fasada i prozori Gradske kuće u ovom gradu.

Organizatori protesta su tražili odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice Železničke stanice. Nakon inicijalnog okupljanja ispred Železničke stanice u Novom Sadu, demonstranti su u protestnoj koloni stigli ispred Gradske kuće.

Tada su grupe muškaraca, uglavnom pod maskama i kapuljačama, počeli da bacaju kamenice i druge predmete ka sedištu gradske vlasti. Razbili su ulazna vrata i prozore, a policija je iz Gradske kuće odgovarala suzavcem.

Sukobi su trajali gotovo tri sata, a nastavljeni su i na ulicama u blizini Gradske kuće.

Policija je privela neke od učesnika u neredima, a opozicione stranke i pojedine nevladine organizacije saopštile su da su hapšeni i mirni demonstranti.

MUP je saopštio da su pripadnici policije priveli 14 osoba, a da je 11 policajaca lakše povređeno.