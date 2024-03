Kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste Srbija protiv nasilja Vladimir Obradović ocenio je za "Vreme" da će se vlast odlučiti za ponavljanje izbora u Beogradu. On je uveren u poboljšanje izbornih uslova, iako predstavnici vlasti uopšte to ne najavljuju

„Javnost je imala priliku da vidi današnje slike iz Skupštine Beograda. Čudno je da neko tvrdi da ima većinu u gradskom parlamentu, a da se ne pojavljuje u Skupštini. To je dosta neobično. Međutim, ako pogledamo širu sliku, po ko zna koji put se potvrdilo da institucije ne postoje i ne funkcionišu”, rekao je Obradović.

Prema njegovim rečima, nefunkcionisanje institucija se više i ne skriva, već se „javno poručuje da će predsednik Vučić doneti odluku o izborima, a nema nikakva ovlašćenja za tako nešto”.

„On formalno nema nikakve ingerencije za formiranje vlasti na nivou lokalne samouprave, već bi trebalo da se bavi konsultacijama za formiranje Vlade Srbije. Što se partijskog delovanja tiče, podsećam da on više nije ni predsednik stranke. Njegova uloga ovde ne postoji, a funkcioneri SNS-a stalno ponavljaju da odluke institucija ne važe, već da će predsednik Vučić doneti odluku”, konstatuje Obradović.

Procenjuje da će sutra objaviti ponavljanje izbora, iako će tvrditi da su to „novi“ izbori, „kako ne bi priznao izbornu krađu”.

“Mi sve vreme intenzivno radimo i insistiramo na poboljšanju izbornih uslova. Pitanje je koliko bi se ponovljeni izbori bez poboljšanja uslova mogli uopšte nazvati izborima”, smatra kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste Srbija protiv nasilja.

Krađa prešla u naviku

Dodaje da je SNS „navikao da krade na izborima” i da je vreme da se prestane sa tim.

„Oni su se navikli da kradu, a mi se protiv njih borimo zajedništvom i radom. Najiskrenije, ne mogu ni da zamislim da će izbori biti ponovljeni pod istim uslovima. Iskreno i čvrsto verujem da će se izborni uslovi promeniti do tada. Ako pogledate vladajuću vrhušku, oni insistiraju i ponavljaju da su svi izbori bili čisti i da nije bilo nočega spornog. A upravo sve ono što se dogodilo govori suprotno”, ukazuje Obradović.

Zbog toga poručuje da će SNS raditi kao i do sada, odnosno da i ako tvrde da neće doći do promena – upravo će uraditi suprotno i doći će do poboljšanja izbornih uslova.

Uskoro ističe rok

Podsetimo, konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda ponovo je odložena, a nova je zakazana za nedelju, 3. mart, rekao je danas predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić.

Na konferenciji za medije je najavio da parlament neće biti konstituisan ni iz drugog pokušaja, kao ni 19. februara, kada je konstitutivna sednica prvi put trebalo da se održi.

Poslednji rok za konstituisanje Skupštine grada Beograda je 3. mart, kada ističe zakonski rok od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora. Ukoliko ni tada ne bude kosntituisana, raspisuju se novi izbori.