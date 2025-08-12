Blokada Trga Nikole Pašića

12.avgust 2025. M. T.

Postavljene betonske barikade oko Ćacilenda

Na Trgu Nikole Pašića postavljene su betonske barijere, dok radovi na kolovozu i najavljeni kružni tok dodatno ograničavaju pristup. Iako je rekonstrukcija trga završena prošle godine, prostor ostaje delimično neupotrebljiv zbog šatorskog naselja koje i dalje stoji ispred Skupštine

BiH

12.avgust 2025. I.M.

Sud BiH: Dodik platio novčanu kaznu i neće u zatvor

Sud Bosne i Hercegovine usvojio je zahtev odbrane Milorada Dodika da mu se jednogodišnja zatvorska kazna zameni novčanom, nakon što je Apelaciono veće potvrdilo presudu i zabranu političkog delovanja od šest godina