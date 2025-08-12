Dan nakon objavljivanja Koraksićeve karikature predsednika Vučića, redakcija lista "Danas" dobila je pretnju bombom, dok je fotoreporter Marko Dragoslavić fizički napadnut tokom rada na terenu

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije su osudili najnovije pretnje redakciji dnevnog lista „Danas“ nakon objavljivanja karikature Predraga Koraksića Koraksa, kao i fizički napad na Marka Dragoslavića dok je sa javne površine fotografisao građevinu za koju postoji zabrana radova.

Dan nakon što je Koraksićeva karikatura predsednika Srbije Aleksandra Vučića objavljena na naslovnoj strani dnevnika „Danas“, redakciji je na Fejsbuk mesindžer, sa naloga izvesnog Mikice Kljajića, upućena pretnja da je moguće da će pogoditi „bomba ili zolja, pa da se razlete“. Poruka je završena rečima da „će im doći kući malo”.

Slučaj je prijavljen Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, a ovo nije prvi put da se redakcija lista „Danas“ suočava sa ozbiljnim pretnjama. jedna od najstrašnijih, koja i dalje nema sudski epilog, bila je da će proći kao redakcija „Šarli Ebdo“.

Nakon objavljivanja karikature, tabloidi bliski vlasti pokrenuli su orkestriranu kampanju protiv Koraksića, objavljujući gotovo identične tekstove u kojima ga optužuju za prizivanje smrti predsednika i pozivanje na terorizam, uz „preporuku“tužilaštvu da reaguje, navode uj saopšten ju NUNS i ANEM.

Autor je jasno naveo da je poruka karikature bila da je „Vučić pukao – psihički, a ne fizički“.

U saopštenju se ističe i da je danas reportera Marka Dragoslavić pretukla nepoznata osoba jer sa javne površine fotografisao građevinu za koju je građevinska inspekcija prethodno izdala zabranu radova.

Najpre mu je nepoznata osoba pretila, a zatim ga napala, dok je druga osoba pokušala i vozilom da nasrne na Dragoslavića i nastavila da ga prati dok je trčao u nameri da se skloni od napadača.

Trenutak kad mi je investitor M.Đ. prišao i napao me na uglu Stojana Novakovića i Jaše Prodanovića! Investitor je očigledno imao pomagača koji me je udario vozilom

M.Đ. me je posle oborio na pod u jednom objektu i šamarao,udarao pesnicama po glavi, davio, pritiskao grudni koš… pic.twitter.com/RtXonkbNCm — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) August 12, 2025

Marko je pokušao da pobegne, ali ga je nepoznati muškarac sustigao u obližnjoj cvećari, oborio na zemlju i više puta udario pesnicama. Policija je nakon poziva došla na teren, zaustavila napad i ponudila Marku medicinsku pomoć.

Slučaj je odmah prijavljen, policija je sačinila sluzbenu belešku, a nakon nekoliko sati kasnije osumnjičeni za napad je i priveden.

U zajedničkom saopštenju NUNS i ANEM upozoravaju da ovakvi incidenti predstavljaju „ozbiljne pretnje slobodi medija i bezbednosti novinara“.

Od nadležnih organa zahtevaju da hitno identifikuju i procesuiraju osobu koja je uputila pretnje redakciji lista „Danas“, istraže i procesuiraju napadača na Marka Dragoslavića i obezbede efikasnu zaštitu svih novinara koji su meta pretnji, fizičkih napada i medijskih hajki.

„Podsećamo da svako nekažnjavanje napada i pretnji novinarima podstiče nove incidente i stvara atmosferu straha, čime se direktno ugrožava pravo javnosti da bude informisana“, navode u saopštenju NUNS i ANEM.

Izvor: FoNet

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.