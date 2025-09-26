Novosadski zborovi pozvali su građane na kontraskup „građanima protiv blokada” u nedelju, 28. septembra, u naseljima Klisa i Sajlovo

Zborovi Novog Sada promenili su taktitku. Na okupljanje SNS-a na ulicama, što traje već neko vreme jednom nedeljno po Srbiji, više neće da ćute.

„U nedelju nećemo dati da Ćaciji bez stida i griže savesti hodaju našim ulicama. Nećemo gledati kako bahati, nemarni i korumpirani koračaju gradom u kojem je, zbog njihove neodgovornosti, sahranjeno šesnaest naših komšija”, napisali su zborovi u saopštenju, a prenosi Fonet.

Za nedelju, 28. septembra, u 17 časova najavljeni su skupovi „građana protiv blokada”, a zbor građana Klise već se oglasio tim povodom, poručivši da mogu da se pojave samo „ako ih vode pravo u zatvor”. I zbor građana Sajlovo poručio je „građanima protiv blokada” da nisu poželjni i pozvao na skup kod sportskog terena u 16:30 časova.

Zborovi su poručili da 16 života nije broj, već „lica koja smo viđali svakog dana”.

„To su ruke kojima smo mahali na pijaci, glasovi koji su odjekivali u dvorištu, osmesi koji su nestali zauvek. I sada, oni koji su krivi za tu prazninu, žele da šetaju među nama kao da se ništa nije dogodilo?”, naveli su zborovi.

Kako su dodali, svaka šetnja protiv blokada predstavlja “ruganje suzama majki, ruganje neprespavanim noćima očeva, ruganje tišini koja se spustila na naše komšiluke”: “Oni ne hodaju gradom – oni gaze po uspomenama, po grobovima, po krvi nedužnih”, naveli su zborovi.

Nije grad vaš

„Zato im kažemo: ovaj grad više nije vaš. Ovde se ne hoda mirno kada su nam komšije stradale zbog vaše bahatosti. Ovde se ne diše slobodno dok je nepravda neispravljena. Svaki vaš korak je podsećanje da pravda kasni, ali je nećemo prestati tražiti. Nećemo vam dozvoliti da od našeg bola pravite svoju normalnost. Njih šesnaestoro nije zaboravljeno. Njihova smrt je rana, a vi ste so koja se u nju utrljava”, naveli su novosadski zborovi.