Obustavljen tender za grede na Prokopu
Tender za rekonstrukciju peronskih grede na Prokopu je obustavljen zato što jedini ponuđivač nije ispunio uslove ni posle dva produžavanja roka
Novosadski zborovi pozvali su građane na kontraskup „građanima protiv blokada” u nedelju, 28. septembra, u naseljima Klisa i Sajlovo
Zborovi Novog Sada promenili su taktitku. Na okupljanje SNS-a na ulicama, što traje već neko vreme jednom nedeljno po Srbiji, više neće da ćute.
„U nedelju nećemo dati da Ćaciji bez stida i griže savesti hodaju našim ulicama. Nećemo gledati kako bahati, nemarni i korumpirani koračaju gradom u kojem je, zbog njihove neodgovornosti, sahranjeno šesnaest naših komšija”, napisali su zborovi u saopštenju, a prenosi Fonet.
Za nedelju, 28. septembra, u 17 časova najavljeni su skupovi „građana protiv blokada”, a zbor građana Klise već se oglasio tim povodom, poručivši da mogu da se pojave samo „ako ih vode pravo u zatvor”. I zbor građana Sajlovo poručio je „građanima protiv blokada” da nisu poželjni i pozvao na skup kod sportskog terena u 16:30 časova.
Zborovi su poručili da 16 života nije broj, već „lica koja smo viđali svakog dana”.
„To su ruke kojima smo mahali na pijaci, glasovi koji su odjekivali u dvorištu, osmesi koji su nestali zauvek. I sada, oni koji su krivi za tu prazninu, žele da šetaju među nama kao da se ništa nije dogodilo?”, naveli su zborovi.
Kako su dodali, svaka šetnja protiv blokada predstavlja “ruganje suzama majki, ruganje neprespavanim noćima očeva, ruganje tišini koja se spustila na naše komšiluke”: “Oni ne hodaju gradom – oni gaze po uspomenama, po grobovima, po krvi nedužnih”, naveli su zborovi.
Nije grad vaš
„Zato im kažemo: ovaj grad više nije vaš. Ovde se ne hoda mirno kada su nam komšije stradale zbog vaše bahatosti. Ovde se ne diše slobodno dok je nepravda neispravljena. Svaki vaš korak je podsećanje da pravda kasni, ali je nećemo prestati tražiti. Nećemo vam dozvoliti da od našeg bola pravite svoju normalnost. Njih šesnaestoro nije zaboravljeno. Njihova smrt je rana, a vi ste so koja se u nju utrljava”, naveli su novosadski zborovi.
Šajn je podsetio da su Savet Evrope i OEBS u više navrata jasno ukazali na kršenja demokratskih principa u Srbiji
Više od 500 komada oružja – pištolja, pušaka i municije – nestalo je iz policijske stanice u Doljevcu, gde je bilo uskladišteno nakon velike akcije predaje naoružanja 2023. Zvaničnih informacija iz MUP-a još nema, ali prema navodima Strukovnog udruženja policije pokrenuta je istraga
Čitaoci našeg njuzletera su podeljeni oko pitanja da li na izborima treba da bude samo studentska lista ili i opoziciona. Oko toga se već vodi tihi rat…
„Tražiti da nam otkriju svoje istine o njihovoj listi ne odgovara pravu studenata na sopstvenu odluku kada će listu sastaviti ili objaviti", istakao je advokat Zdenko Tomanović
