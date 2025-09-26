Beograd

26.септембар 2025. S.Ć.

Obustavljen tender za grede na Prokopu

Tender za rekonstrukciju peronskih grede na Prokopu je obustavljen zato što jedini ponuđivač nije ispunio uslove ni posle dva produžavanja roka

26.септембар 2025. K. S.

Doljevac: Kad oružje utihne, pa nestane

Više od 500 komada oružja – pištolja, pušaka i municije – nestalo je iz policijske stanice u Doljevcu, gde je bilo uskladišteno nakon velike akcije predaje naoružanja 2023. Zvaničnih informacija iz MUP-a još nema, ali prema navodima Strukovnog udruženja policije pokrenuta je istraga