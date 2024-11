Novosadska opozicija pozvala je građane da iskažu protest jer niko nije osumnjičen zbog tragedije u Novom Sadu, tako što će u petak, 15. novembra od 11:52 do 12:06, prestati da rade ono što su počeli.

„Neka ceo Novi Sad stane makar na tih 14 minuta. Tužilaštvo koje je izloženo pritiscima i opstukcijom vlasti, još uvek nikog nije proglasilo osumnjičenim za tragediju na Železničkoj stanici”, navedeno je u saopštenju koje potpisuju između ostalih Kreni promeni – Novi Sad, Srbija Centar – BRAVO Novi Sad i Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak.

Vlast beži od odgovornosti

Osim njih, Stranka slobode i pravde, Pokret za preokret, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Zeleno levi front i Grupa građana Heroji navode da će 15 novembra biti „Tačno 14 dana, kada je u 11:52 četrnaest života ugašeno na tako užasan način, a samo zato što je neko požurio da se slika u svrhu predizborne kampanje pre nego što je objekat dobio upotrebnu dozvolu”.

„Neka ceo Novi Sad stane makar tih 14 minuta. Ako ste u automobilu, stanite u 11:52, upalite svetlosnu signalizaciju i izađite iz kola, ako ste na poslu, izađite iz zgrade u kojoj radite na ulicu u to vreme, ako ste na fakultetu napustite nastavu pa se kasnije vratite, đaci neka tih 14 minuta provedu u dvorištu škole, lekari neka proglase pauzu u to vreme, privatni preduzetnici takođe. Svako u to vreme neka prosto stane, jer su životi tih 14 ljudi stali u sekundi”, navedeno je u saopštenju novosadske opozicije.

U saopštenju opozicije navodi se da vlast pokušava da žrtve tragedije u Novom Sadu pokušava da baci u zaborav, a da pritom izbegne odgovornost.

Protestuje i Akademija umetnosti

Profesori i studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu protestovali su danas ispred zgrade u kojoj se nalaze sud i tužilaštvo u Novom Sadu, zbog hapšenja studenta te Akademije Relje Stanojevića.

„Zbog nedostatka informacija o statusu procesa koji se vodi protiv studenta Relje Stanojevića, pružićemo podršku našem studentu ispred zgrade Višeg javnog tužilaštva“, naveli su.

Dodali su da će u narednom periodu organizovati niz umetničkih aktivnosti, kao odgovor na aktuelna dešavanja.

Akademija umetnosti pokrenula je i peticiju za oslobađanje svoga studenta, koji je priveden tokom prethodnog protesta u Novom Sadu.