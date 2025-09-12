Rat između Zagorke Dolovac i Nenada Stefanovića nastavlja se, a ovaj put će se prebiti na najnovijem slučaju bega kineskog i britanskog špijuna iz kućnog pritvora u Srbiji, prenosi Nova.rs

Vrhovno javno tužilaštvo, koje vodi Zagorka Dolovac, zatražiće od Apelacionog javnog tužilaštva da izvrši nadzor nad postupanjem beogradskog Višeg javnog tužilaštva (VJT) u postupku protiv kineskog i britanskog državljanina koji su u Beogradu pobegli iz kućnog pritvora, a čije su izručenje, zbog sumnje na špijunažu, tražile Sjedinjene Američke Države, rečeno je „Novoj“ u tom tužilaštvu.

Bekstvu Kineza Cuja Guanghaja i Britanca Džona Milera, koji su sredinom aprila uhapšeni u Beogradu po poternici SAD, pod optužbama za špijunažu i šverc vojne tehnologije, doprinelo je nezakonito postupanje pravosudnih institucija države Srbije, prvenstveno Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Višeg suda u Beogradu, kao i Ministarstva pravde, otkrivaju izvori „Nove“.

Međunarodni skandal

Okosnicu čitavog slučaja, koji je prerastao u međunarodni skandal, predstavlja činjenica što je ekstradicioni postupak u Srbiji protiv dvojice osumnjičenih špijuna vodilo nenadležno tužilaštvo, na čijem je čelu Nenad Stefanović, umesto Vrhovnog javnog tužilaštva, koje vodi Dolovac, kako je to predviđeno i propisano bilaterarnim sporazumom, čiji su potpisnice Srbija i SAD.

Kako za „Novu“ otkriva dobro obavešten izvor, zbog svih sumnjivih okolnosti pod kojima je vođen ekstradicioni postupak u ovako delikatnom i osetljivom slučaju, a koji je rezultirao bekstvom dvojice osumnjičenih, kao i zbog činjenice da su pravosudni organi flagrantno prekršili odredbe potpisanog sporazuma sa SAD, država Srbija može da snosi ozbiljne konsekvence i to na međunarodnom nivou.e za isti jedino nadležno, odnosno da je Ministarstvo pravde zamolnicu SAD uputilo na postupanje, istina, nadležnom Višem sudu u Beogradu, ali istovremeno i apsolutno nenadležnom Višem tužilaštvu u Beogradu.

„Iz kojih pobuda i sa kakvim predumišljajem je to učinjeno, ostaje nam da nagađamo, ali ono što je svakako nesporno jeste da taj potez predstavlja nezapamćen skandal i da otvara put sumnji da je kolaboracija nadležnog suda i nenadležnog tužilaštva doprinela ovakvom raspletu, odnosno činjenici da dvojica osumnjičenih pokidaju nanogvice i sa dve različite beogradske adrese, istovremeno netragom nestanu“, kaže naš sagovornik i nastavlja: