Režimiski tabloidi su pompezno najavili da je prva srpska tužiteljka Zagorka Dolovac ostala bez većine u Visokom savetu tužilaštva. Da li je to istina i šta to znači za dalju borbu za istragu o nadstrešnici?

Zagorka Dolovac je ostala bez legitimiteta, tvrdi Pink.

„Većina članova Visokog saveta tužilaštva, šest od jedanaest, javno je istupila protiv njenog načina rada, odbivši da učestvuje u netransparentnom odlučivanju bez konsultacija sa strukom“, prenosi portal Željka Mitrovića.

Pink ovaj put jeste preneo tačnu vest, ali je sad pitanje kolika je njena važnost. Iako je godinama radila u dosluhu sa vlašću, naprednjaci su vrhovnu javnu tužiteljku Zagorku Dolovac uzeli na zub od kako je slučaj nadstrešnice u Novom Sadu prebacila na Tužilaštvo za organizovani kriminal i naložila hapšenja zbog korupcije koja je potencijalno za posledicu imalo njeno urušavanje.

To je vlast protumačila kao „tužilački državni udar“. Od tada je, zajedno sa prvim tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem, targetiraju prorežimski mediji.

Izvori i sagovornici „Vremena“ kažu da ovim poslednjem glasanjem počinje zapravo borba za nove izbore u Visokom savetu tužilaštva koji treba da se održe krajem godine. Savet je strateški važno telo koje bi posredno moglo da odredi tok istrage i optužnice o korupciji u vezi sa nadstrešnicom.

Ipak, problem Zagorke Dolovac nije bila samo njena politička pristrasnost, već i njen način ponašanja i donošenja odluka. Ukoliko sada ne počne da se ponaša u skladu sa zakonom, mogla bi trajno da izgubi moć u Savetu. A sa njom bi verovatno pala u vodu i borba za odgovorne u slučaju nadstrešnice.

Šta se dogodilo

Zagorka Dolovac i njen kolega Branko Stamenković su na sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) preglasani zbog njihovog predloga o izboru vršilaca dužnosti glavnih tužilaca.

Oni su predložili samo svoje kandidate, a od jedanaest članova VST, šest je glasalo protiv toga. To je Pink protumačio kao zauzimanje ovog pravnog tela druge struje, koju još drže naprednjaci.

Izvori „Vremena“ govore da je Dolovac zapravo želela postavi sopstvene vršioce dužnosti i da nije želela da dozvoli da se glasa i za druge kandidate.

„Dolovac se već 15 godina ponaša kao da je taj VST njena kuća. Za koga god da je, ona samo želi da vlada“, govori izvor redakcije. „Zato i hoće da postavi svoje vršioce dužnosti i ne pristaje ni na kakve druge kandidate. A priroda tog organa jeste upravo u konsenzusu.“

Zašto je Savet važan

Članovi Saveta su pet javnih tužilaca koje biraju nosioci javnotužilačke funkcije, četiri pravnika koje bira Narodna skupština, kao i Vrhovni javni tužilac i ministar pravosuđa. Tu znači ima i direktno politički postavljenih ljudi, ali i onih koje nudi struka. Zato se insistira na konsenzusu.

Savet ima bitnu ulogu – on bira i razrešava sve glavne tužioce, sem vrhovnog. Među tužiocima koje bira jeste i onaj za organizovani kriminal, a tim tužiocima je posao da pokreću istrage i podižu optužnice, poput one za nadstrešnicu.

Bliže se izbori

Dolovac postavljanjem vršioca dužnosti tužilaca zapravo želi sebi da obezbedi podršku na izborima za novi Visoki savet tužilaštva.

Ipak, iako je promenila stranu, saradnici su joj sada zamerili da ne radi posao po zakonu, zbog čega je ovde izgubila glasanje. Tako, ako želi da ostane u Savetu, moraće da počne da se ponaša u skladu sa procedurama, a pogotovo sada, kada više nema podršku vlasti.

Jer, u Savetu od 11 članova, od kojih je jedan i ministar pravde, ima samo dva nezavisna člana. Jedini sigurni solo igrač je tužilac Predrag Milovanović, slažu se svi sagovornici „Vremena“.

On je ovaj put glasao protiv Dolovac, ali ne zato što želi da je skine sa pozicije moći i privoli se napednjacima, barem tako misle naši izvori. Milovanović je godinama unazad govorio kako vršioci dužnosti u ovom telu ne mogu da se postave samo tako – jer ih je Dolovac odabrala, već je bitno da se bira između više kandidata.

On slično govori i za „Vreme“.

„Tačno je da Dolovac više nema većinu u Savetu, ali ne želim da se moje izjave pogrešno interpretiraju i tumače“, kaže Milovanović za „Vreme“.„Ovo je možda trenutak da se Dolovac i konačno privoli na neki razgovor.“