Priprema se bina, spekatakl u Beogradu na vodi snimaće eskadrila dronova, a u Zimskoj bajci odbrojava se do Ekspa. Kako se Beograd na vodi sprema za doček 2026?

Gradskog dočeka Nove godine u Beogradu ovog 31. decembra neće biti, ali se u Beogradu na vodi užurbano privode kraju pripreme za odbrojavanje poslednjih sekundi 2025. godine.

Bina je postavljena tik ispod mosta Gazela. Nekoliko momaka namešta opremu, dok se iza njihovih leđa, na velikom ekranu, smenjuje natpis „Doček 2026“, uz ilustraciju Kule Beograd u pozadini.

Postavlja se i ograda – ista onakva kakvom je bio opasan Ćacilend, a potom i njegovo praznično izdanje na platou ispred Narodne skupštine, samo bez tovatne masti.

U nizu stoje frižideri za piće. Zasad prazni. Do večernjeg okupljanja ima još vremena.

Poseta: slaba

Ljudi gotovo da nema. Tek poneki prolaznik zastane, priđe bini, fotografiše se i nastavi dalje. Ni duž šetališta Beograda na vodi ovog prepodneva nema gužve.

Osim zvučnika postavljenih da bi i oni udaljeniji mogli da čuju program, i nekoliko velikih novogodišnjih ukrasa, malo šta odaje da je poslednji dan u godini i da se ovde sprema veliki doček.

Na šetalištu štandova nema, ali ima nekoliko znakova da su radovi u toku i da se mora obilaznicom do Galerije.

Ipak, očekuje se veliki broj posetilaca u ovom „gradu u gradu“.

Sve njih večeras će, kako se čini, snimati desetine, možda čak i više od stotinu dronova. Iz kutija postavljenih bliže Kuli Beograd nekoliko ljudi pažljivo vadi letelice i ređa ih po betonu.

Foto: Vreme/Katarina Stevanović Eskadrila dronova

Kažu, čitava eskadrila dronova spremna je za večeras. Njima će, tvrde, biti sniman doček.

Da li je zaista reč o stotinak dronova koji će beležiti kadrove dočeka ili o nečemu drugom, ne možemo da potvrdimo. Ostaje nam da im verujemo na reč. „Da, ovo je za večeras“, kratko odgovaraju.

Koliko košta provod u Zimskoj bajci?

S druge strane Kule Beograd i Tržnog centra Galerija atmosfera je primetno prazničnija.

U Zimsku bajku, park presvučen u zimsko, novogodišnje ruho, stižu prvi posetioci.

Program počinje svakog dana u 12 sati i pre toga se ne ulazi. Kapije su zatvorene, a čuva ih obezbeđenje.

Petnaestak minuta pre početka pojavljuje se i Deda Mraz. Obezbeđenje ga pušta kroz kapiju, a on se okreće ka reporterima „Vremena”, čestita praznike i strpljivo pozira za fotografiju.

Bajka će danas biti otvorena do dva sata iza ponoći, kaže radnik obezbeđenja.

Za ljubitelje praznične atmosfere i fotografije, u parku ima mnogo motiva: štandovi s hranom i pićem, klizalište, ukrasi, jelka, program za najmlađe, ali i Koka-Kola kamion, nalik onom u prazničnim reklamama ove kompanije.

Neke tezge se otvaraju tačno u podne, druge ostaju zatvorene još neko vreme. U ponudi je sve – od dekorativnih sveća, čija cena počinje od 1.100 dinara, do kuvanog vina, džina i ostalih alkoholnih pića, burgera, sendviča, uštipaka, banana prelivenih slatkim sosevima, pršute, čvaraka…

Ko planira da jede i pije u Zimskoj bajci, treba da pripremi nekoliko hiljada dinara. Kuvano vino, rakija ili rum koštaju oko 500 dinara, pljeskavica s pivom 1.350, burger 950, salata od hobotnice 1.700, najmanja kesa kokica 420, čaj 200, kolač „Beogradski odžak“ 700, pasulj 800, a mekika 500 dinara.

Klizalište, vrteška za najmlađe i Ekspo

Beograd ove zime nema klizalište kakvo je ranijih godina bilo na Trgu Nikole Pašića. Klizanje na znatno manjoj ledenoj površini u Beogradu na vodi košta 799 dinara. Na ledu su uglavnom najmlađi, a odmah na ulazu čeka ih i vrteška – vožnja je besplatna.

Besplatno je i u Koka-Kola zoni, gde posetioci mogu da izrade flašicu sa sopstvenim imenom ili novogodišnji ukras s fotografijom po izboru.

Dok se bira šta će se pojesti ili popiti, može se pratiti i program za decu na maloj bini, postavljenoj pored velike jelke ukrašene MT:S ornamentima. U pauzama između nastupa, sa zvučnika se čuje i poruka da je do Ekspa ostalo još 500 dana, uz pesmicu posvećenu međunarodnoj izložbi koja će u Beogradu biti održana 2027. godine i propratnom spotu koji se vrti na ekranu.

I nije to jedino mesto na kom se Ekspo pominje – čitav jedan deo parka posvećen je upravo toj temi i zabavi za decu.

Jedan deo grada sprema se za spektakl i nudi kontrolisanu prazničnu idilu, sa cenovnikom koji jasno pokazuje koliko košta ulazak u bajku, dok ostatak Beograda ove godine ostaje bez gradskog dočeka.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.