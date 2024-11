Nekoliko stotina aktivista, građana i opozicionih političara koji su sa Brankovog krenuli na Stari savski most dočekao je kordon policije. Na mostu će, kažu, ostati koliko god treba, a policija ih ne plaši.

U međuvremenu, veliki broj policajaca opkolio je kamp na Savskom mostu, na kome se protestuje već 20 dana.

Prisutnima se obratio Đorđe Miketić, predstavnik inicijative “Most ostaje” i najavio da će se blokade Savskog mosta nastaviti.

„Jel’ branite zakon ili kriminalce? Oni su kriminal a mi smo ovde u odbrani Zakona, prava i pravde u ovoj zemlji”, poručio je Miketić policiji.

Foto: Tanjug / Vladimir Šporčić Kordoni policije na Starom savskom mostu

Inicijativa „Most ostaje” pozvala je sve aktiviste da se u petak u 11 časova i 52 minuta okupe ispred zgrade RTS-a, kako bi pokušali da spreče emitovanje programa u znak skretanja pažnje na tragediju u Novom Sadu.

Nikola Zekić, aktivista neformalne grupe “Borba” smatra da je suvišna primena sile od strane policije čin demonstracije sile i zastrašivanja aktivista.

„Ali, to će imati kontraefekat. To će samo ohrabriti narod da nastavi da se bori za svoja prava, za svoj most i za kulturno istorijako nasleđe”, kaže Zekić.

Foto: Vreme Građani na Starom Savskom mostu

Aktivisti i su danas blokirali Stari savski most sa obe strane. Bio je blokiran i bulevar Vudroa Vilsona u Beogradu na vodi.

Tokom blokade priveden je lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović u policijsku stanicu na Novom Beogradu. Policija je prema Savu Manojloviću bila veoma nasilna i odnela ga sa Mosta.

Kako su saopštili aktivisti Kreni-promeni, njemu je pozlilo, te je intervenisala hitna pomoć.

Podsetimo, kordon Žandaremrije pod punom opremom rano jutros je raspoređen u blizni Starog savskog mosta kod nekadašnje autobuske stanice. Postavljene su i betonske barikade, kojima su u potpunosti zatvorene obe strane mosta.

Nakon što je stigla policija i postavljanja betonskih barikada, radnici su počeli uklanjanje šina sa novobeogradske strane mosta.