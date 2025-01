Organizatori Nišvila pružili su podršku studentskim protestima koji su doveli do smene premijera Miloša Vučevića

„Nišvil odaje priznanje studentskim protestima koji su doveli i do smene premijera Miloša Vučevića čijim radom je Nišvil bio izrazito nezadovoljan i to je više puta isticao ali bez rezultata“, kažu iz organizacije džez festivala.

Promo cena kompleta karata za ovogodišnji Nišvil prestaje da važi 5. februara, osim za studente koji će moći da koriste tu pogodnost do završetka protesta pokazivanjem indeksa.

Nijedan srpski ministar, niti premijer bilo koje Vlade Srbije u prethodnih 30 godina postojanja nije posetio Nišvil, kažu iz ove organizacije.

Prema studiji američke ambasade, 65 odsto posetilaca Nišvila čine mlađi od 65 godina, a studenti su činili i većinu volontera prethodnih 15 godina, pa je neupitna i naša podrška njihovoj borbi za pravednije društvo – dodaju.

Trenutna cena kompleta je 2.900 dinara za 25 bendova, odnosno jedan euro po bendu.

Podsetimo, na Nišvilu, koji će biti održan od 14. do 17. avgusta, do sada je objavljeno da će nastupiti čuveni britanski Level 42, kao i nemački bend Reboot the Mood, koji kombinuje mnoge žanove, uključujući džez, rok i fank.

Izvor: Južne vesti