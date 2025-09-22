Odnos prema Đuri Macutu samo je poslednji u nizu poniženja koje Vučić priređuje svojim prvim saradnicima. Vujović, Drobnjak, Grčić već su osetili to

Formalno najmoćnija figura u zemlji, premijer Đuro Macut, smešten je na Vojnoj paradi u prvom redu, ali s prikrajka, iza Ane Brnabić i šeika. Internet je obišla i Macutova fotografija sa parade, kako sedi potpuno sam, udaljen od ostalih zvaničnika i učesnika događaja. Dok ostali bistre visoku politiku sa gostima, prvi čovek zemlje smestio se na svoje dodeljeno mesto, sa formalnom akreditacijom oko vrata, dok je ceo njegov red prazan.

Udaljavanje čoveka koji treba da vodi državu od bilo kakvih važnih državnih poslova nije novitet u Vučićevoj praksi odnosa prema prvim saradnicima. Tako je počela i Ana Brnabić, kao nebitni ekspert koji samo treba da zadovolji formu. Godinama su je nazivali „fikusem“ i „ikebanom“, dok se „nije dokazala politički važnom“.

Utom je stigla i sednica Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu, koja je održana u Palati Srbija.

„Nisam Đuro zadovoljan angažmanom ljudi u Vladi i to ću vam sad reći u lice. Ne moram da vam govorim da ja znam koliko vam ljudi provode vremena u Vladi. To je sramota. To je sve što imam da vam kažem“, rekao je Vučić.

Delovalo bi da su ova prepiranja često političkog folklora i da su namenjena kao jeftine šale koje treba da zabave narod i da prikažu političare i funkcionere kao običan svet. Možda bi tako i bilo da se na kraju uvek ne završi sa Vučićevim brutalnim uvredama, koje zapravo treba da pokažu ko je tu glavni u kući.

Pik na eksperte

Osetili su ovo ponižavanje brojni Vučićevi saradnici, pogotovo oni koji su dovedeni kao eksperti u svojoj oblasti.

„Tišina tamo! Rekao sam – nijednu reč više da nisam čuo! Ne interesuje me da li je ministar ili bilo ko. Izađite napolje, ministre, ako kasnite na ovakve stvari. Ko može da pomogne – neka pomogne, ko ne može da pomogne, neka ćuti“, povikao je premijer Aleksandar Vučić na sednici Štaba za vanredne situacije Vlade Srbije tokom razornih poplava u Srbiji 2014.

Kamere u TV prenosu ove sednice uživo nisu snimile na kojeg je ministra premijer bio besan, ali se saznalo da je Vučić je reči ukora povišenim tonom uputio ministru privrede Dušanu Vujoviću. Pojedini izvori u Vladi su tada rekli da je Vujović bio izuzetno uznemiren zbog Vučićevog odnosa prema njemu na sednici otvorenoj za javnost, da je čak davao i usmenu ostavku. Pre ministrovanja, Vujović je ipak bio poznat kao cenjeni stručnjak, a verovatno niko sa njim nije ovako razgovarao u čitavoj karijeri.

Не постоји веће лицемерје. Ово само несој може. Он постави премијера Ђуру нејаког, а при томе:

ЗНА да је архидудук,

ЗНА да је фикус,

ЗНА да је поставио све министре,

ЗНА да су ти министри фукаре, клептомани, некомпетентни…,

ЗНА да Ђуро има НУЛА ауторитета… Све он ЗНА, и… pic.twitter.com/Djrakke3Qg — Igo® (@Samo_Igor) September 20, 2025

„Nema veze“

Osetno je gore prošao direktor „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak, na koga se Vučić posebno nameračio. Kada ga je, tokom jednog obilaska porodice koja ima devetoro dece, Drobnjak pitao da li mogu ovoj familiji da kupe televizor, Vučić se brecnuo:

„Sad ti je devet unučića, prvo da ti znaš, pošto nisi zapamtio, to je trebalo da uradiš, a da ne pitaš, a sad dalje neću ništa da ti kažem, a ne to da me pitaš pred 20 kamera“, ljutito mu je odbrusio Vučić.

Drobnjak je nakon toga rekao samo : „Nema veze“.

Ovo kao da je dodatno izrevoltiralo predsednika.

„Čuj, tebi bilo teško za jedan televizor, pa više u kafani potrošiš za dva dana, nego za jedan televizor“, zaključio je Vučić.

Tako se nastavio običaj da Vučić maltretira Drobnjaka kad god su na terenu. Tokom posete radova na rekonstrukciji puta Novi Pazar – Tutin, kada ga je ubeđivao da njegova merenja kilometraže puta nisu dobra, iako je Drobnjak dolazio i merio. Na kraju se opet završilo sa Drobnjakovim „nema veze“.

I bivšem ministru Tomislavu Momiroviću se jednom prilikom obratio ovako:

„Da naučiš nešto. Najgore je kad ti se neko obrati, a tebi nije prijatno, i ti mu kažeš: „ovo je svečani trenutak“, šta me briga što je svečani trenutak, reši problem, slušaj sad“.

„Mićo, nađi nešto drugo“

Posebno je Vučić verbalno tlačio Milorada Grčića, nekadašnjeg direktora EPS-a, kojeg je zapravo sam postavio.

Tako je jednom prilikom Aleksandar Vučić zamerio Grčiću što ga nije obavestio o manjem požaru u TENT B1, dodajući da bi Grčić do Nove godine trebalo da stabilizuje sistem, a onda „nešto drugo da radi“.

„Grčiću, što mi nisi javio da si imao manji požar na B1?“, upitao je Vučić.

Kada mu je Grčić odgovorio da je to brzo rešeno, Vučić je rekao da je za to trebalo on da mu javi, a ne da čuje od BIA.

„Da me ne opterećuješ… Ja mislim da do Nove godine ti to stabilizuješ, a onda, Mićo, nešto drugo da radiš“, rekao mu je Vučić prilikom posete novovaroškom selu Seništa.