Dodik je zakasnio, ali mu je ipak oslobođeno mesto do Vučića, na paradi je izvedena pokazna vežba iako joj tu nije mesto, 50 posto vojnih sredstava je bilo iz prošlog veka – utisci su koje građani nisu imali prilike da čuju o najnovijoj vojnoj paradi u Beogradu

Pitaju novinari RTS i drugih režimskih televizija posle završetka parade građane na koje su “slučajno” naišli, kao i goste u studiju, šta ih se najviše dojmilo na paradi, a odgovori su razni, sve se uglavnom svodi na “snagu Vojske Srbije”. Pošto mi je zabranjen ulaz na paradu, niko nije stigao da me pita za utisak, ali evo ovako ga prenosim, stvari koje niko drugi neće objaviti niti će građani imati priliku da čuju.

Dodik je zakasnio

Dakle, “vaskoliki srpski predsednik” Milorad Dodik, stalni gost svih događanja u Srbiji, od vojnih prikaza do otvaranja fabrika ili autoputeva, danas je izgleda malo zakasnio na paradu, pa je na početku do Aleksandra Vučića, kao centralna ličnost seo šeik Bin Zajed (brat, rekao bi predsednik Srbije). Onda je stigao Dodik, pa je “brat” zamoljen da ustane i ode par mesta dalje, kako bi se oslobodilo mesto za drugog “brata”, Mileta. I Mile je onda važno seo, Vučić mu nešto šaputao na uvo, objašnjavao, kao vojni stručnjak.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević Vojna parada

U prvom redu je, nekako u prikrajku, sedeo premijer Đuro Macut, koji je formalno gledajući najmoćnija figura u zemlji, u njegovim rukama su sve poluge vlasti. Verovatno se i on pitao “šta ja radim ovde” i “šta mi je sve ovo trebalo”. Predsednica Skupštine Ana Brnabić sedela odmah do Dodika, dostojanstvena, jer i ona se u sve razume, a verovatno i uljuljkana u to da je ona “drugi čovek zemlje”, koja zamenjuje Vučića kad je on odsutan. Može li neko zamisliti Brnabić da izda naredbu vojsci?

Doček konjice

Vučića je dočekala, pored Garde i konjica, valjda da se pokaže da mu se i konji dive.

Paradom komanduje zamenik načelnika Generalštaba Tiosav Janković, koji u vozilu dolazi do bine i kaže “Gospodine predsedniče Republike i vrhovni komandante Vojske Srbije, dozvolite da parada počne”, a Vučić sav važan, kao drug Tito 1975. godine kaže: “Dozvoljavam”.

Utisak drugi – vežba “Kobri”, odreda za posebne namene Vojne policije, koje su pokazale neutralisanje napadača na štićenu ličnost. Suluda ideja koja je potekla iz Vučićeve kuhinje. Strani vojni izaslanici mora da su se krstili i levom i desnom. Na paradi se izvodi pokazna vežba, što nikad nigde nije bilo. To je, u stvari, i bio Vučićev cilj – da pokaže javnosti da ga čuva mnogo moćna jedinica i da mu niko ne može ništa.

A parada kao parada, vojska to, po običaju, perfektno izvela, bez kikseva, a kako i ne bi kad se nedeljama uvežbavala. Ono što je viđeno od sredstava, 50 odsto je iz prošlog veka, učestvovali su i na paradi povodom Dana pobede održanoj 1985. godine, a neki i na onoj iz 1975. Svejedno, kad zvanični voditelj kaže kako su to najmodernija sredstva, onda se aplaudira. Tenkovi, oklopni transporteri, avioni “Utva”, “Orao”, “G-4”, helikopteri “Gazela” i “Mi-8”, neki kamioni, sve je to već prastaro. Ali važno je bilo reći da je novo i modernzovano.

Uticaj

Ono što je novo, a i dobro je što je nabavljeno, jesu protivavionski ili raketni sistemi, poput FK-3 ili izraelskog “Pulsa”. Nabavku tog sistema nazovipatriotski mediji, među kojima prednjači “Informer” danima su plašili “vekovne srpske neprijatelja”. Pa tako “Informer” juče na naslovnoj strani ima naslov “Panika među ustašama” i onda tvrdnju kako se sa tim sistemom lako može gađati Zagreb.

Obzirom da je vlasnik Informera u posilnom odnosu prema Vojislavu Šešelju i divi mu se skoro kao Vučiću, ne bi bilo čudno da je na taj naslov imao uticaj lidera radikala koji je devedesetih tvrdio da Srbija ima moćne rakete kojima može gađati Rim ili Beč, o Zagrebu da ne govorimo.

Aplauze je izazvao i nalet para francuskih borbenih aviona “Rafal”, koje Srbija namerava da kupi, prvu ratu je već platila, a kad će ih dobiti, na dugačkom je štapu. Niko građanima, međutim, nije rekao da su ti avioni “rentirani”, iznajmljeni, doleteli iz Francuske, sa svojim pilotima, specijalno za ovu priliku, nadleteli Ušće i vratili se u svoju zemlju.

Iz sektora razvoja Jugoimporta SDPR prikazano je i vozilo pompezno nazvano “Aleksandar ujedinitelj”, a autor imena je najverovatnije, ko bi drugi nego ovlašćeni predstavnik te firme u Ministarstvu odbrane, pomoćnik ministra Nenad Miloradović – Baća. On je, ima tome godina, u svom udvorištvu smislio i ime za novu haubicu “Aleksandar”, ali ona do sada nije profunkcionisala.

Sad je Ohajo OK

Zanimljivo je i da je paradi, kao počasni gost prisustvovao i komandant Nacionalne garde Ohaja, koga je Vučić u petak lično primio. Ne tako davno, dok je bio radikal, prozivao je tadašnjeg načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša za izdaju, jer Vojska Srbije sarađuje sa Nacionalnom gardom Ohaja, “američkim zlikovcima”.

Foto: FoNet/Milica Vučković Vojna parada

Parada “Snaga jedinstva” pokazala je da se mogla komotno zvati “nejedinstva”, jer iako je Minitarstvo odbrane pozvalo sve građane da dođu, ulaz je bio strogo kontrolisan, mogli su ući samo oni koje je organizovala Srpska napredna stranka. Studente koji su pokušali da dođu da podrže vojsku policija i Žandarmerija su blokirali i zaustavljali, nisu im dali ni da priđu. Toliko o “Danu srpskog jedinstva”!

A taj dan i parada njegovim povodom je, izgleda, šetajući praznik, kao neki po kalendaru Srpske pravoslavne crkve, poput Uskrsa ili Duhova, parada bude kad Vučić to odredi.

Za divno čudo, Vučić na paradi nije pričao, iskoristio je to kasnije, na sastanku rukovodstava Srbije i Republike Srpske, kad je rekao da će kratko govoriti, a onda je imao monolog bez kraja.