Svako od nas ponekad počasti kolege na poslu, pa se tu malo i popije. Problematično je kada izabereš da častiš u sanitetu Hitne pomoći i kada dovedeš pevačiću i harmonikaša, kao što je uradio jedan naprednjački funkcioner u Smederevu

Po Evropi su već popularne i opštepoznate žurke u autobusima koji se iznajmljuju samo za te potrebe i krstare gradom. Ovo ipak nije autobus za zabavu, a vozilo Hitne pomoći je u svakom trenutku moglo da zatreba – za ukazivanje medicinske nege nekom životno ugroženom pacijentu.

Tako su u Hitnoj pomoći Smedereva napravili su celokupnu privatnu proslavu i to u sanitetskom vozilu.

„Srđan Stefanović, načelnik transportne službe Zdravstvenog centra Smederevo, lice sa videa. Dok ljudi umiru, oni prave žurke u sanitetu!? Momentalna smena i krivična prijava! Inače istaknuti član Srpske napredne stranke“, piše Pokret tvrđava, a objavljen je i video sa proslave.

Doveli su i pevačicu sa sve mikrofonom i harmonikaša.

Suspendovan naprednjak

Stefanović je suspendovan i smenjen sa rukovodećeg mesta, rekli su iz bolnice u Smederevu.

Kako se navodi, rukovodiocu poslova transporta i logistike u službi za medicinski transport Doma zdravlja je izdato rešenje o privremenom udaljenju sa rada, a takođe će biti i razrešen sa rukovodećeg radnog mesta, u skladu sa Zakonom, kako bi se poslala jasna poruka o neprihvatljivosti ovakvog postupka.

„Ovaj događaj predstavlja ozbiljno narušavanje radne discipline i profesionalnog integriteta, i kao takav neće biti tolerisan. Takođe smo u postupku utvrđivanja odgovornosti i ostalih zaposlenih koji su učesnici ovog događaja“, navode iz bolnice u Smederevu.